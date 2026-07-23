La Diputación activa 117.000 € para fortalecer la transparencia, la participación y el buen gobierno en los ayuntamientos de Castellón

La Diputación de Castellónha activado una convocatoria de subvenciones dotada con 117.000 euros, dirigida a los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y con el objetivo de facilitar recursos a los ayuntamientos con menor población para implantar proyectos de participación ciudadana, modernizar sus portales de datos abiertos y reforzar los mecanismos de buen gobierno local.

La presidenta del gobierno provincial, Marta Barrachina, ha destacado que esta línea de financiación responde al compromiso de acercar la gestión pública a los vecinos. “La transparencia no es solo una obligación legal, sino un pilar fundamental para consolidar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Con estas ayudas permitimos a las localidades con menos recursos garantizar que su información sea accesible, clara y comprensible”, ha subrayado la dirigente provincial.

6.000 euros por modalidad

Las subvenciones financiarán hasta el 100% de los proyectos presentados por las entidades locales, con un límite máximo de 6.000 euros por modalidad. Los ayuntamientos podrán optar a dos bloques de actuación: por un lado, acciones dirigidas a involucrar a los vecinos en la toma de decisiones, como la creación de consejos locales, debates y talleres participativos y, por otro, proyectos orientados a la rendición de cuentas, la publicación de datos abiertos y la mejora continua de los portales de transparencia.

Estas ayudas son una herramienta esencial para "conseguir que nuestros ayuntamientos sean cada día más transparentes”, ha señalado Barrachina. Los municipios interesados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Valoración de la gestión provincial

En paralelo al lanzamiento de esta convocatoria, la propia Diputación de Castellón ha revalidado el sello Infoparticipa, como recogió este diario, con una puntuación de cerca del 94% en la evaluación de la calidad y transparencia de su comunicación pública, consolidando el resultado obtenido en el ejercicio anterior.

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha valorado este distintivo como el reflejo de una metodología de trabajo plenamente consolidada en la administración provincial: “Reiterar este nivel de exigencia demuestra que la transparencia es una cultura asentada en nuestro día a día para que cualquier ciudadano conozca cómo se gestionan los recursos y se toman las decisiones públicas”, ha incidido.

Desde la administración provincial señalan que se obtuvo una puntuación del 89,89% en el 2023 y se alcanzó el 94% en la evaluación posterior, porcentaje que vuelve a mantener en la presente edición.