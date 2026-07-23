Ignite abre inscripciones con presencia de más de 15 países

El Congreso Internacional de Innovación Cerámica (Ignite), que se celebrará el 28 y 29 de septiembre, en Castelló ya ha abierto inscripciones, activando así la cuenta atrás para la cita que nace como una gran plataforma estratégica de proyección global para la industria.

Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón, el congreso reunirá a profesionales, investigadores, arquitectos y directivos procedentes de más de 15 países con el propósito de abordar las transformaciones decisivas que afronta el sector. El programa académico y técnico cuenta con el respaldo científico de instituciones de referencia como la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y la Universidad de Aveiro, garantizando una selección rigurosa de contenidos orientados a resolver los retos operativos de las plantas productivas y el entorno macroeconómico actual.

Cinco grandes ejes

El congreso, que se articula a través de cinco grandes ejes estratégicos, también ha lanzado su avance de programa con las ponencias y mesas debate que se llevarán a cabo en esta edición.

En el ámbito de la transición energética, las presentaciones examinarán soluciones avanzadas como el uso de hidrógeno en quemadores, la cocción asistida por microondas, la sinterización en frío, la integración de la biomasa y el impacto de los certificados de ahorro energético en la competitividad de las empresas.

La transformación digital ocupará un lugar destacado mediante análisis operativos sobre la adaptación a la nueva ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el desarrollo de gemelos energéticos mediante arquitecturas OT-Edge, la implantación de medidas de ciberseguridad industrial bajo la norma IEC 62443 y la adopción del pasaporte digital de producto a través de tecnologías de impresión por chorro de tinta.

Solución de alto rendimiento

Paralelamente, la perspectiva del diseño y la arquitectura situará al material cerámico como una solución tecnológica de alto rendimiento, exponiendo aplicaciones en fachadas funcionales, técnicas de fabricación aditiva e impresión tridimensional, y sistemas automatizados de control de calidad por resonancia acústica.

La agenda responderá también a los compromisos ambientales y normativos mediante ponencias dedicadas a la valorización de residuos, como el polvo de rectificado en conglomerantes sostenibles, la evaluación de la sílice cristalina respirable en los entornos de trabajo y la integración del análisis de ciclo de vida con la metodología de modelado de información de construcción.

Asimismo, el marco económico global y el impacto de informes internacionales sobre la viabilidad industrial europea completarán el abanico de análisis estratégicos junto a la defensa de la educación superior técnica como motor indispensable para la innovación sectorial.