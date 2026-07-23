Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual a menorRobo en una ganaderíaProyecto de bateríasCierran una playaAlerta naranjaTiroteo en Castelló
instagramlinkedin

Encuentro

Ignite abre inscripciones con presencia de más de 15 países

El congreso organizado por la Cámara de Comercio de Castellón activa la cuenta atrás para la cita del 28 y 29 de septiembre

Presentación del congreso Ignite, en imagen de archivo.

Presentación del congreso Ignite, en imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

El Congreso Internacional de Innovación Cerámica (Ignite), que se celebrará el 28 y 29 de septiembre, en Castelló ya ha abierto inscripciones, activando así la cuenta atrás para la cita que nace como una gran plataforma estratégica de proyección global para la industria.

Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón, el congreso reunirá a profesionales, investigadores, arquitectos y directivos procedentes de más de 15 países con el propósito de abordar las transformaciones decisivas que afronta el sector. El programa académico y técnico cuenta con el respaldo científico de instituciones de referencia como la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y la Universidad de Aveiro, garantizando una selección rigurosa de contenidos orientados a resolver los retos operativos de las plantas productivas y el entorno macroeconómico actual.

Cinco grandes ejes

El congreso, que se articula a través de cinco grandes ejes estratégicos, también ha lanzado su avance de programa con las ponencias y mesas debate que se llevarán a cabo en esta edición.

En el ámbito de la transición energética, las presentaciones examinarán soluciones avanzadas como el uso de hidrógeno en quemadores, la cocción asistida por microondas, la sinterización en frío, la integración de la biomasa y el impacto de los certificados de ahorro energético en la competitividad de las empresas.

La transformación digital ocupará un lugar destacado mediante análisis operativos sobre la adaptación a la nueva ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el desarrollo de gemelos energéticos mediante arquitecturas OT-Edge, la implantación de medidas de ciberseguridad industrial bajo la norma IEC 62443 y la adopción del pasaporte digital de producto a través de tecnologías de impresión por chorro de tinta.

Solución de alto rendimiento

Paralelamente, la perspectiva del diseño y la arquitectura situará al material cerámico como una solución tecnológica de alto rendimiento, exponiendo aplicaciones en fachadas funcionales, técnicas de fabricación aditiva e impresión tridimensional, y sistemas automatizados de control de calidad por resonancia acústica.

La agenda responderá también a los compromisos ambientales y normativos mediante ponencias dedicadas a la valorización de residuos, como el polvo de rectificado en conglomerantes sostenibles, la evaluación de la sílice cristalina respirable en los entornos de trabajo y la integración del análisis de ciclo de vida con la metodología de modelado de información de construcción.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el marco económico global y el impacto de informes internacionales sobre la viabilidad industrial europea completarán el abanico de análisis estratégicos junto a la defensa de la educación superior técnica como motor indispensable para la innovación sectorial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
  2. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo 'outlet' de marcas en Castellón
  3. Movimientos en las parroquias de Segorbe Castellón: el obispo ha dispuesto estas incorporaciones y ceses
  4. ¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?
  5. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  6. Aemet empeora la previsión por calor para Castellón: advierte de un día crítico con máximas superiores a 40 grados
  7. La reacción de un pueblo de Castellón al aviso de evitar los 'bous' el 12 de agosto: 'No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo
  8. El aeropuerto de Castellón alcanza su 'máxima actividad' con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca

Ignite abre inscripciones con presencia de más de 15 países

Ignite abre inscripciones con presencia de más de 15 países

Compromís acusa a la Diputación de Castellón de presentar como blindado un Hospital General que sigue bloqueado

Compromís acusa a la Diputación de Castellón de presentar como blindado un Hospital General que sigue bloqueado

La noche en la que un restaurante de la Ribera de Cabanes se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados

El PSPV acusa al Consell de improvisar la climatización de las aulas con ayudas que "solo dan para comprar unos cuantos ventiladores”

El PSPV acusa al Consell de improvisar la climatización de las aulas con ayudas que "solo dan para comprar unos cuantos ventiladores”

PortCastelló y Egipto estrechan alianzas en Alejandría para abrir nuevas rutas marítimas

PortCastelló y Egipto estrechan alianzas en Alejandría para abrir nuevas rutas marítimas

Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC

Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC

Las 300 farmacias de Castellón recuperan la normalidad tras resolver la avería

Las 300 farmacias de Castellón recuperan la normalidad tras resolver la avería

Castellón, pendiente del termómetro: así evoluciona la ola de calor

Castellón, pendiente del termómetro: así evoluciona la ola de calor
Tracking Pixel Contents