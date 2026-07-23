Marta Barrachina acusa al "sanchismo" de "dinamitar los pilares del Estado" mientras el PP gestiona

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha reivindicado este jueves en Benicàssim el crecimiento de una “provincia líder” con un PPCS que gestiona “por y para todos los castellonenses”. “Con esfuerzo y trabajo, nuestra tierra vuelve a liderar y ese éxito se impulsa con presupuestos que siembran desarrollo y generan oportunidades”.

La presidenta provincial del PPCS ha hecho estas declaraciones en el seno de una junta directiva que se ha celebrado en Benicàssim. “Aquí, como en toda la provincia, somos ejemplo de la buena política. La gestión al servicio de los ciudadanos, con sus ideas convertidas en proyectos y sus demandas en planes que dan solución a las necesidades del mundo rural”.

Con esfuerzo y trabajo, nuestra tierra vuelve a liderar y ese éxito se impulsa con presupuestos que siembran desarrollo y generan oportunidades Marta Barrachina

El PPCS abandera “la política de las personas”, la que “el PP lidera en toda España y que es imparable”. Porque “detrás de nuestro proyecto está la fuerza de miles de castellonenses que desean que todo lo bueno que aquí ocurre llegue al Gobierno de España”. “Y la cuenta atrás ya se ha activado”, ha manifestado Marta Barrachina.

"Gestión frente a resistencia"

Y mientras el PP está comprometido con la gestión, “el sanchismo está instalado en la resistencia. Y no le importa dinamitar los pilares del Estado si con ello salva a su líder, Pedro Sánchez”. “Un presidente asediado por la Justicia que ya ha sido condenado por todos los españoles. Ciudadanos que esperan poder ratificar su sentencia en las urnas”. “Y eso no tardará en ocurrir”, ha declarado la presidenta del PPCS.