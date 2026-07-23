Move Up! avanza para hacer realidad 20 ideas de negocio en Castellón: de la IA a las ventas

La undécima edición de Move Up!, el programa de emprendimiento impulsado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) y la Diputación Provincial, ha alcanzado el ecuador de su itinerario tras completar las sesiones formativas de las dos primeras fases. Desde el comienzo del programa, el pasado 5 de mayo, las personas participantes han trabajado de forma progresiva para transformar sus iniciativas en proyectos empresariales más sólidos, contrastados y preparados para el mercado. El itinerario ha combinado diez sesiones formativas, tutorías individualizadas, acompañamiento especializado para la definición y validación del producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) y dos encuentros de Outdoor Networking orientados a reforzar la colaboración y la cohesión del grupo.

La primera fase, Itera, se centró en la construcción del modelo de negocio. A lo largo de cinco sesiones, los proyectos conocieron y aplicaron distintas herramientas de la mano del equipo técnico de Creación y Consolidación de Empresas de CEEI Castellón, formado por Luis Miguel Batalla, Amada Ahicart y Javier Martínez. Esta etapa incorporó dos horas de tutorización por proyecto y mentorización para la definición del MVP.

El primer Outdoor Networking, celebrado en junio, permitió trasladar el aprendizaje fuera del aula y generar un espacio de confianza entre las personas participantes. Esta actividad, al igual que la desarrollada durante la segunda fase, ha contribuido a favorecer el intercambio de experiencias, la cooperación y la creación de vínculos entre proyectos de perfiles y sectores diversos.

El apoyo de técnicos con experiencia

Programa. / Mediterráneo

Tras esta primera aproximación, la fase Valida ha profundizado en las áreas clave para comprobar la viabilidad de cada iniciativa. Así, Javier Martínez abordó la elaboración del plan estratégico; Manu Cheza, también técnico de CEEI Castellón, impartió las claves sobre el plan de marketing; Marta Palomar, especialista en productividad y rendimiento profesional, abordó la sesión sobre producción, organización y gestión; Elena Esteve, técnica de la Diputación de Castellón, impartió nociones sobre el plan económico-financiero y subvenciones; y Alejandro Navarro, de AE Navarro, sobre la estructura legal de la empresa.

Durante esta segunda etapa, los proyectos cuentan además con cuatro horas de tutorización individualizada y con mentorización leader centrada en la construcción y validación del MVP. El segundo Outdoor Networking, celebrado esta semana y dinamizado por Eva Mazuecos, especialista en coaching empresarial, se orientó a fortalecer las relaciones entre las personas participantes y potenciar la cohesión del grupo.

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, ha destacado que «el emprendimiento hoy exige método, validación y acompañamiento, y eso es precisamente lo que ofrecemos desde CEEI Castellón». En este sentido, la responsable de Move Up!, Mayca García, ha señalado que “este enfoque ha guiado las dos primeras fases del programa, en las que cada proyecto ha podido revisar sus hipótesis, ordenar su estrategia y avanzar con el apoyo del equipo técnico y de profesionales especializados.

Emprendimiento repartido por el territorio

Los 20 proyectos seleccionados proceden de Benicarló, Benicàssim, Burriana, Castellón, Les Useres, Onda, Sant Mateu y Vila-real. La edición reúne propuestas de ámbitos como la tecnología, la inteligencia artificial, la comunicación digital, la accesibilidad, la cultura, la salud, el deporte, la sostenibilidad, el bienestar emocional, la gestión empresarial, la economía circular y los servicios con drones, reflejando la diversidad y el potencial del talento emprendedor de la provincia.

La última fase del programa, denominada Lanza, abrirá en septiembre la recta final con seis nuevas sesiones formativas. Entre los contenidos previstos se encuentran Productividad y Bienestar; una sesión específica sobre herramientas de Inteligencia Artificial; estrategia de marketing y embudo de ventas; Negociación, con Pascual Benet; y Comunicación verbal y no verbal. Esta fase incorporará cuatro horas adicionales de tutorización por proyecto, mentorización leader para finalizar el MVP y dos horas de mentorización externa. El itinerario incluirá también una visita a un Demo Day el 30 de octubre, con el objetivo de acercar a las personas participantes a dinámicas reales de presentación, conexión con el ecosistema y exposición de proyectos.

El programa culminará el 13 de noviembre con la entrega de diplomas y de los Premios Move Up!, dotados con 3.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres proyectos mejor valorados por el comité de evaluación. Hasta entonces, las iniciativas participantes continuarán trabajando en su modelo de negocio, su plan de empresa, su MVP y la presentación final.

Cabe destacar, además que Move Up! cuenta en esta edición con la colaboración de SECOT Castellón y el apoyo de las empresas aliadas Q.ido, Innova Advanced Consulting, Innova Group y Orbelgrupo. Con esta undécima edición, el programa reafirma su compromiso con el talento emprendedor, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento del ecosistema de innovación de la provincia.

Sobre el CEEI Castellón

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en la provincia de Castellón. Con más de 25 años de trayectoria, su misión es dinamizar el ecosistema emprendedor mediante la formación, el asesoramiento y el acompañamiento a empresas y personas emprendedoras, la conexión entre agentes del territorio y la promoción de iniciativas innovadoras que generen impacto económico y social. CEEI Castellón forma parte de la red nacional ANCES y la red europea EBN, y trabaja con una visión integral para convertir ideas en proyectos sostenibles y empresas competitivas.