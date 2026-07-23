PortCastelló y Egipto estrechan alianzas en Alejandría para abrir nuevas rutas marítimas

La misión comercial institucional y empresarial en Egipto encabezada por la Autoridad Portuaria de Castellón junto con la Cámara de Comercio se ha reunido en Alejandría con representantes de todos los puertos del país, y de la zona económica del canal de Suez.

La agenda de trabajo ha comenzado con una cumbre en la Autoridad Portuaria de Alejandría para promover a cooperación económica, logística y marítima entre Egipto y España. La reunión ha estado copresidida por el presidente de PortCatelló, Rubén Ibáñez, y el Contralmirante Hussein Mostafa Al Jezery, presidente del Sector de Transporte Marítimo y Logística de Egipto (MTLS), organismo dependiente del Ministerio de Transportes egipcio que coordina la actividad de todos los puertos del país norteafricano.

Ronda de reuniones B2B

Reunión en Alexandria Business Association. / Mediterráneo

El encuentro ha servido para sentar las bases de futuras colaboraciones entre el puerto de Castellón y los puertos egipcios. Posteriormente, la delegación de Castellón ha participado en una sesión técnica de trabajo con los miembros de la Alexandria Business Association con el objetivo de impulsar oportunidades de negocio en sectores industriales compartidos, tales como el químico, el energético y el de las materias primas para la cerámica. Con dicho encuentro se completa la ronda de reuniones B2B programadas por la delegación castellonense con más de cien corporaciones del país africano.

Estos encuentros son trascendentales para mostrar las ventajas competitivas del puerto de Castellón como puerta de entrada del comercio egipcio hacia España y Europa, entre las que el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado “la agilidad de los trámites, la baja congestión y una red logística conectada por ferrocarril”. También se ha referido a la bonificación de un 40% para contenedores, mercancías y buques procedentes de Egipto.

Ibáñez ha subrayado el valor estratégico de la misión comercial: «Egipto tiene un gran potencial para el puerto de Castellón y para consolidarnos a nuestro puerto como el socio natural de referencia en el arco Mediterráneo y por lo tanto para incrementar la competitividad de nuestras empresas exportadoras».

Noveno puerto en ranking de tráficos internacionales

Cabe recordar que Egipto es el noveno socio comercial del puerto de Castellón. De hecho, PortCastelló canaliza el 20% del tráfico marítimo entre España y Egipto, una cifra que se eleva hasta el 26% en el caso de las importaciones, compuestas en su mayoría por materias primas esenciales para la industria cerámica provincial.

Con este encuentro institucional en Alejandría, la delegación del puerto de Castellón encara la recta final de una intensa misión de promoción exterior orientada a fortalecer el posicionamiento y la diversificación de tráficos.

La iniciativa se desarrolla bajo la organización de la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Fundación PortCastelló y la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo. Asimismo, la acción se enmarca en el Programa Pyme Global y cuenta con la cofinanciación de los Fondos FEDER