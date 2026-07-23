El PSPV acusa al Consell de improvisar la climatización de las aulas con ayudas que "solo dan para comprar unos cuantos ventiladores”

El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell del PP sigue sin disponer de un plan para adaptar los centros educativos al aumento de las temperaturas y ha criticado que haya optado por repartir entre 5.000 y 25.000 euros por centro para que puedan adquirir “unos cuantos ventiladores”.

El portavoz socialista de Educación en Les Corts, el castellonense José Luis Lorenz, ha afirmado que esta cantidad “no da para más” y responde “a las prisas” ante las críticas de la comunidad educativa por la falta de inversiones para adaptar los centros a la nueva realidad climática.

“Lo que nos hemos encontrado es una ocurrencia improvisada que no resuelve el problema”, ha insistido. Lorenz ha remarcado que los ventiladores pueden aliviar puntualmente la sensación de calor, pero en ningún caso solucionan la falta estructural de climatización ni sustituyen las actuaciones que necesitan muchos edificios educativos. “Los ventiladores no pueden ser toda la política de climatización de la Generalitat. Las olas de calor no desaparecen moviendo aire caliente de un lado a otro del aula y hay que actuar ya porque las altas temperaturas tienen consecuencias muy negativas sobre el aprendizaje”.

Sin estrategia

El diputado socialista ha recordado que el Partido Popular rechazó a finales de 2025 las iniciativas presentadas por el PSPV alegando que la Conselleria estaba elaborando un plan director de necesidades de los centros educativos que permitiría actuar con criterios técnicos. “Ahora ha quedado en evidencia que aquel plan no existía y que aquella respuesta solo pretendía salir del paso. La mejor prueba es que hay centros completamente climatizados gracias al plan Edificant que también han recibido estas ayudas”, ha señalado. “Si todos cobran prácticamente lo mismo, independientemente de sus necesidades, es evidente que nadie ha estudiado la situación real de cada centro. Se ha dado prácticamente lo mismo a edificios nuevos que a centros sin certificación térmica”, ha añadido.

Lorenz también ha criticado que la Generalitat haya trasladado a los equipos directivos toda la responsabilidad de gestionar una actuación de esta complejidad en plena preparación del próximo curso escolar. “Los directores y directoras están organizando plantillas, horarios, matrículas y espacios y ahora, además, tendrán que asumir la carga burocrática de planificar estas actuaciones para septiembre, en unos meses en los que, además, es difícil garantizar el suministro de material por las vacaciones de verano”.

“Al final nos encontramos ante una nueva operación de marketing político de un Consell que gestiona la educación pública sin criterio, ni técnico ni pedagógico. El PP está gastando recursos sin construir una solución duradera para la escuela pública”, ha concluido. Por ello, “desde el PSPV-PSOE exigimos una radiografía centro por centro que permita elaborar un plan con inversiones y calendario para garantizar unas condiciones dignas en las aulas de nuestros hijos e hijas”.