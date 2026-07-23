Tapas y vinos gallegos para refrescar el verano en el centro de Castelló

Los sabores de Galicia vuelven esta semana al centro de Castelló. Ocho establecimientos celebran la tercera edición de la Semana de Galicia en la calle Morería, una ruta gastronómica que permitirá probar tapas de inspiración gallega acompañadas de vinos del norte.

La iniciativa se desarrolla del martes 21 al sábado 25 de julio y vuelve a reunir a varios locales del entorno de las calles Morería, Enmedio y Alloza. Cada establecimiento ofrecerá una combinación de vino gallego y tapa por ocho euros.

Pulpo, lacón, mejillones, quesos gallegos y reinterpretaciones de recetas tradicionales forman parte de una propuesta pensada para recorrer el centro a pie y conocer los platos preparados especialmente para la ocasión.

Camino de la Morería. / Instagram

Tapas gallegas para todos los gustos

Donde las Medianas participa este año con dos elaboraciones. La primera es una chapatina gallega de panceta fresca, pepinillos y queso Arzúa-Ulloa, una combinación que une el sabor intenso del queso con el toque de la carne y los encurtidos.

La segunda propuesta es una cazuelita de lacón a la gallega con cachelos y pimiento de Padrón, una receta más tradicional que recupera algunos de los productos más reconocibles de la cocina gallega.

Ambas tapas estarán disponibles hasta el sábado, entre las 19.30 y las 20.45 horas. A partir de ese momento, el establecimiento continuará únicamente con su servicio habitual de cenas.

El Colmado también ha preparado una carta especial para esta semana gastronómica. Entre sus propuestas se encuentran la tortilla de lacón y queso de tetilla, la pata de pulpo con puré de patata y un toque gallego, los huevos rotos con mejillones y pimentón y un croquetón de cocido gallego.

Platos que combinan algunas de las recetas más tradicionales de Galicia con formatos pensados para compartir y disfrutar junto a una copa de vino.

Ocho establecimientos en el centro de Castelló

La ruta reúne este año a Enmedio 138, Donde las Medianas, Spoonful, Platos Rotos, La Morería Gourmet, El Colmado, Aglio Nero y Las Bocas Vinobar. Los establecimientos participantes ofrecerán diferentes vinos elaborados con variedades como mencía, godello, albariño o treixadura.

La concentración de los locales en una misma zona permite completar fácilmente el recorrido y convertir la experiencia en una ruta gastronómica por algunos de los establecimientos más populares del centro de Castelló.

La Semana de Galicia alcanza así su tercera edición con el objetivo de consolidarse como una de las citas gastronómicas del verano y contribuir a dinamizar la hostelería de la zona en plena temporada estival.

Una escapada rural a Galicia como premio

Además de probar las tapas y los vinos, los participantes podrán entrar en el sorteo de dos noches de alojamiento para dos personas en una casa rural de Beade, en la comarca gallega de O Ribeiro.

Para participar será necesario fotografiar una botella de alguno de los vinos incluidos en la Semana de Galicia y publicar la imagen en una historia de Instagram. La publicación deberá etiquetar al establecimiento correspondiente y a la cuenta @saboresdegaliza.

La organización compartirá la historia y la persona entrará automáticamente en el sorteo. Serán válidas las publicaciones realizadas entre el 22 y el 26 de julio de 2026.

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El sorteo se celebrará el lunes, 27 de julio y el resultado se dará a conocer a través del mismo perfil. La fecha de la estancia estará sujeta a la disponibilidad de la casa rural.