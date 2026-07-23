Tráfico en Castellón: Diversas carreteras sufren cortes de carril por obras
Algunas carreteras de Castellón registran cortes de carril este jueves debido a obras en distintos tramos y sentidos
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este jueves varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:30 horas.
AP - 7
- Almassora (km 434 - 435): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-14
- Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Albocàsser (km 30 - 34): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 43 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Benicarló (km 18 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-225
- Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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