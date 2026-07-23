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Tráfico en Castellón: Diversas carreteras sufren cortes de carril por obras

Algunas carreteras de Castellón registran cortes de carril este jueves debido a obras en distintos tramos y sentidos

Imagen de la AP-7 de Vinaròs

Imagen de la AP-7 de Vinaròs / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este jueves varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:30 horas.

AP - 7

  • Almassora (km 434 - 435): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-14

  • Forcall (km 10 - 31): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Albocàsser (km 30 - 34): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 43 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Benicarló (km 18 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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N-225

  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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