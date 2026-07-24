Castellón deja atrás la ola de calor, pero Aemet mantiene la alerta en la previsión

Esta semana, la península ha sufrido la tercera ola de calor oficial, que ha dejado temperaturas extremas en toda la Comunitat Valenciana. La entrada de una masa de aire cálido ha ocasionado un repunte de los termómetros y ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deba activar varias alertas.

Ahora, a pesar del fin de la ola de calor, los termómetros continúan registrando valores intensos, que junto a la alta humedad y la calima, deja una fuerte sensación de bochorno en la provincia.

Alerta por altas temperaturas

Para hoy, la Aemet ha activado el aviso amarillo por temperaturas elevadas en el interior de Valencia y el litoral sur de Alicante. También, hay activo un aviso por peligro de tormentas en la zona sur de Valencia. Por el momento, no se ha activado ninguna alerta en Castellón.

De cara a mañana sábado, ya se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la costa valenciana y alicantina. Además, la alerta se extiende al litoral sur de Castellón, donde se podrán alcanzar los 36 grados.

Máximas elevadas

De cara a mañana, algunas localidades del interior norte de Castellón se mantendrán por debajo de la barrera de los 30 grados, oscilando entre los 27 y 29 grados. Sin embargo, los modelos prevén temperaturas próximas a los 40 grados en varios puntos de la provincia. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana:

Xilxes : 37 grados

: 37 grados Onda : 37 grados

: 37 grados L'Alcora : 36 grados

: 36 grados Atzeneta del Maestrat : 36 grados

: 36 grados Burriana : 36 grados

: 36 grados Castelló : 36 grados

: 36 grados Azuébar: 35 grados

El domingo, el calor dará una ligera tregua en Castellón, con un descenso de las temperaturas. La máxima de la provincia será de 33 grados y se sufrirá en Atzeneta del Maestrat. En la costa y las localidades prelitorales, el mercurio superará los 30 grados, mientras que las máximas más bajas se registrarán en el interior de Castellón. Así, los termómetros de la mitad norte oscilarán entre los 25 y 26 grados, y en la mitad sur se mantendrán en torno a los 28.

Noches tórridas

En lo que llevamos de año, Castellón ha sufrido un total de doce noches tórridas, de las cuales once han sido consecutivas. Como ya es habitual, esta noche se prevén temperaturas superiores a los 25 grados en todo el litoral castellonense. Los valores térmicos serán ligeramente inferiores en los municipios prelitorales, donde los termómetros oscilarán entre los 21 y 23 grados. También, varios puntos del interior no alcanzarán los 20 grados, manteniéndose en torno a los 17. Los modelos esperan que esta tendencia tórrida se mantenga durante las próximas jornadas.

Intervalos nubosos

Para el sábado, los modelos adelantan una mañana marcada por cielos poco nubosos e intervalos de nubes bajas en el litoral. Se espera que esta nubosidad se extienda hacia el norte de la provincia, pudiendo dejar tormentas durante la tarde. El domingo, los cielos de Castellón se presentarán poco nubosos o despejados y no se pronostican precipitaciones.

Probabilidad de precipitaciones para el sábado 25 entre las 12.00 y las 18.00 horas / Aemet

Próxima semana

De cara a la próxima semana, los valores térmicos mantendrán una tendencia similar. Con el paso de los días, dará comienzo un progresivo repunte de las máximas y por ello habrá que estar pendiente de los termómetros.

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Esta es la previsión por municipios para los próximos días según Aemet: