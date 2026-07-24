Castellón se vuelca con Venezuela: del censo infantil antimafias al fútbol sanador

Unicef estima que unos 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria en Venezuela tras los fuertes terremotos que sacudieron el país hace justo un mes. La solidaridad de Castellón traspasa fronteras y desde entidades de la provincia se ha apostado por cooperar con el objetivo específico de proteger a la infancia de las mafias.

Alis Carolina Fariñas, traductora y asesora jurídica de la oenegé de Castellón Som Custòdia, recuerda que uno de los estados más afectados es la Guaira, que en 1999 ya sufrió otra gran catástrofe natural con miles de muertos por fuertes lluvias y en aquella ocasión ya se puso sobrealerta del peligro para los pequeños desamparados.

Alis Carolina Fariñas. / Mediterráneo

«Tenemos relación con la fundación Motores por la Paz de Venezuela, que lleva aportando desde las primeras horas ayuda humanitaria, primero agua y comida, luego herramientas, transportes, etc. y coordinando centros de acopio, como el instalado en la sede de la Universidad Metropolitana de Caracas, con el que estamos en contacto», explica Alis.

Sin familiares o heridos

Asimismo, pone en contexto que la situación en el país justo ahora no es fácil: «Las oenegés y el pueblo fueron los primeros en organizarse entre ellos para ayudar. Venezuela se encuentra en absoluta indefensión y la falta de coordinación es lo que más daño ha hecho para enfrentar esta catástrofe. La población más vulnerable son los niños y niñas. Muchos han quedado solos, sin padres o sin familiares, heridos, y a los cuales hay que proteger. Es un tema difícil pero se tiene que hablar y colocar en la palestra para evitar más irregularidades». Al respecto, desde Castellón, cuenta que «lamentablemente los abusadores y quienes se dedican a la trata de personas se aprovechan de los momentos de caos y de la falta de registros». Y de ahí el proyecto de crear un censo oficial de menores, tanto niños como adolescentes. «Urge actuar en los centros de acopio y en los refugios. Las oenegés han tomado la batuta para protegerlos. Motores por la paz y Som Custòdia hemos estado en conversaciones para hacer realidad una iniciativa que va más allá de necesidades básicas, como la alimentación, pero que va más allá, a corto y largo plazo, para protegerlos», resalta.

"Que nadie entra ni salga sin saber quién es"

Uno de los refugios en Venezuela. / Mediterráneo

Lo que se plantea para ya, a corto plazo, son acciones inmediatas en los refugios: «Llevar a cabo un control físico y registro absoluto, que nadie entra y salga sin que se sepa quién es. Se debe hacer un Registro de todos los menores con su nombre, apellidos, nombre de algún familiar, si le acompaña un adulto, etc. y hacer además un censo muy estricto en centros de acogida, hospitales, etc.». La representante de la entidad castellonense y de doble nacionalidad, afirma que lamentablemente «cuando existen las situaciones de incertidumbre surgen otros problemas en relación a quien aprovecha para llevarse a los niños, lo cual serían adopciones irregulares de los menores. Y cabe recordar que los procesos de adopción internacional en momentos de desastre están prohibidos hasta que se sepa realmente si tienen familia o no. Pero además de adopciones irregulares también la trata de blancas, abusos, etc».

Ayuda humanitaria en uno de los centros de Motores por la Paz en Caracas. / Mediterráneo

¿Qué se necesita? La portavoz de Som Custòdia en este proyecto para la infancia y adolescencia en venezolana subraya que «para hacer un trabajo profesional y planificado, más que de voluntarios, que dé a largo plazo un resultado real y legal, con documentos y actualizado, se necesitan profesionales contratados para esta misión de principio a final, con un exhaustivo censo en los refugios donde están los niños, muchos huérfanos. Es un trabajo detallado y a largo plazo». «Inicialmente habíamos planteado que fueran un equipo de cuatro a seis profesionales, a ver si conseguimos apoyo de las instituciones para ello. Tenemos una carrera contra el tiempo y contra las mafias de tráfico infantil», concluye.

La ‘Roja’ de los rescates

Luis Caracena, de la unidad de Castellón, el primero por la izquieda, con otro compañero de la unidad USAR-13 y niños de una barriada de Venezuela azotada por el terremoto. / Mediterráneo

Luis Caracena, responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, viajó con su perro a Venezuela para ayudar en todo lo posible con la unidad especializada USAR-13. Un desplazamiento que resultó una odisea por la burocracia, como ya apuntó Mediterráneo. ¿Pero qué ocurrió in situ, durante el despliegue del operativo en el país? Lejos de detallar las escenas de dureza, que fueron muchas, Luis ha querido quedarse con una anécdota que tiene mucho que ver con los más pequeños de las barriadas que sufrieron los temblores de tierra.

«Sus casas, humildes, de una planta, seguían en pie. Nos llamó una mujer para sacar de una vivienda a un perro que llevaba días dentro y nervioso y junto a un compañero de Alicante lo tranquilizamos y sacamos sin problema. Había niños en la zona atentos a lo que sucedía, hablamos con ellos y los vimos jugar a fútbol. Fue casualidad que nos llegó en los paquetes de material un balón y volvimos para regalárselo. Les hizo mucha ilusión y jugamos con ellos un partido de fútbol en las calles. Tenemos un vídeo de recuerdo. Pese a todo lo ocurrido, estos niños tiene que seguir adelante».