La castellonense Paula Gonzalvo alcanza Alaska y encara el temido Paso del Noroeste en su vuelta al mundo en vertical

En una expedición oceánica de estas dimensiones, las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas. Cada tramo exige adaptar el rumbo, vigilar el estado del barco y reaccionar ante un mar que no siempre permite seguir los planes previstos.

La castellonense Paula Gonzalvo y el madrileño Pedro Jiménez se encuentran este 23 de julio capeando un temporal en el mar de Bering, una situación que están retransmitiendo en directo desde el Alegría Marineros, también denominado Copérnico.

La tripulación afronta este nuevo episodio después de completar tres grandes etapas de la Vuelta Vertical. La primera conectó Castellón y Uruguay, con unas 6.000 millas náuticas; la segunda recorrió cerca de 17.000 millas entre Argentina y Chile; y la tercera cruzó el Pacífico desde Chile hasta Alaska, con otras 9.000 millas.

La expedición acumula ya más de 20.000 millas de navegación y ha atravesado cuatro océanos desde que partió de Castellón. Durante el recorrido, el velero ha dejado atrás algunos de los puntos más remotos del planeta, como el cabo de Buena Esperanza, el cabo Leeuwin o las proximidades del Punto Nemo. También ha cruzado el meridiano 180, con el correspondiente cambio de fecha, y ha navegado por las grandes latitudes del sur, entre los conocidos como 40 Rugientes y 50 Bramadores.

Una ola de diez metros cambió sus planes

Durante la segunda gran etapa, una ola aislada de unos diez metros rompió por la popa del velero en el Atlántico Sur, alrededor de la latitud 52 grados sur. Este fenómeno, conocido como ola monstruosa o freak wave, estuvo cerca de comprometer seriamente la continuidad del proyecto.

El golpe barrió la cubierta, provocó la entrada de agua y arrancó la antena Starlink y la balsa salvavidas. También dejó inutilizadas tres placas solares. La tripulación se quedó sin comunicaciones, sin acceso a información meteorológica y con parte del material de seguridad dañado.

No hubo heridos en aquel incidente, pero la situación obligó a modificar la misión antártica y emprender una navegación de emergencia de unas 1.900 millas. Fueron doce días completamente incomunicados, durante los cuales tuvieron que avanzar confiando en la experiencia de la tripulación, el estado del mar y la información disponible a bordo.

La etapa por los mares del Sur fue, según Gonzalvo, la más accidentada de toda la expedición. El equipo soportó vientos superiores a los 60 nudos, navegó entre icebergs y afrontó durante semanas un océano especialmente duro. En el Índico, otro golpe de mar causó una herida abierta en la cabeza a uno de los tripulantes, Miguel, aunque el incidente quedó finalmente en un susto.

Recorrido de la expedición hasta ahora / Archivo

Casi dos meses sin abandonar el barco

La travesía entre Argentina y Chile se prolongó durante cerca de dos meses sin que la tripulación pudiera pisar tierra. En uno de los últimos balances publicados desde el barco, Gonzalvo explicaba que llevaban 57 días embarcados y que todavía les quedaban unas 1.200 millas para alcanzar Valdivia.

Durante aquella navegación convivieron siete personas de cuatro países distintos: Pedro, Víctor, Miguel, Puchi, Adri, Yammel y la propia Paula. A las dificultades meteorológicas se sumaron el cansancio, la falta de espacio, la incomodidad y la necesidad de racionar parte de las provisiones después de tantas semanas en el mar.

Pese a ello, la vida cotidiana continuó a bordo. Las guardias, la cocina, las reparaciones y el mantenimiento del barco marcaron unas jornadas en las que el océano podía rugir en el exterior mientras la tripulación trataba de conservar una cierta normalidad dentro del velero.

En los últimos días de aquella etapa navegaban por el Pacífico Sur con vientos de entre 30 y 32 nudos, el cuarto rizo colocado en la vela mayor y el génova reducido aproximadamente al 40 %. El barco mantenía entonces una velocidad media de 9,1 nudos en dirección a Chile.

Mapa Mundi Ruta Vuelta Vertical / Mediterráneo

De Chile a Alaska, con dos personas a bordo

Tras alcanzar Valdivia, la Vuelta Vertical inició una fase completamente distinta. Gonzalvo y Jiménez emprendieron a dos la travesía entre Chile y Alaska, una navegación de aproximadamente 9.000 millas a través del Pacífico.

Cada punto del recorrido ha representado días de guardias, decisiones meteorológicas, reparaciones y cambios de rumbo. Lo que al partir de Castellón era una gran línea dibujada sobre un mapa se ha convertido, meses después, en una ruta que ocupa ya buena parte del planeta.

Antes de continuar hacia el norte, el equipo realizó en Dutch Harbor diversos trabajos de mantenimiento para preparar el velero ante la siguiente gran etapa: el Paso del Noroeste, entre Alaska y Groenlandia.

Durante la vuelta al mundo se han roto seis obenques, pese a que el barco salió de Castellón con la jarcia renovada. La tripulación ha podido sustituirlos mediante terminales mecánicos reutilizables, una solución que ha resultado decisiva para mantener la expedición en marcha.

Ahora, con el velero de nuevo en navegación y capeando un temporal en el mar de Bering, Gonzalvo y Jiménez afrontan la aproximación a uno de los tramos más exigentes del recorrido. El Paso del Noroeste plantea una navegación marcada por el hielo, las bajas temperaturas, la lejanía de los puertos y unas condiciones meteorológicas especialmente cambiantes.