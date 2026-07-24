La Diputación de Castellón refuerza la promoción de las tradiciones con ayudas para las fiestas de interés turístico: las beneficiarias

La Diputación de Castellón refuerza la promoción de las tradiciones locales con la concesión de ayudas para las fiestas de la provincia que ostentan la declaración de interés turístico.

La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo ha aprobado la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la organización y realización de este tipo de festejos, con 29 municipios benefiarios y un total de 127.470 euros concedidos.

"Compromiso con las costumbres"

“Gracias al compromiso del gobierno provincial con las tradiciones y costumbres populares de nuestros 135 municipios, seguimos respaldando a los ayuntamientos para que puedan mantener vivas sus fiestas y proyectarlas como un atractivo turístico de primer nivel”, ha resaltado la presidenta de la Diputación Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha asegurado que “las fiestas que se celebran en los pueblos de toda la provincia son un rico patrimonio que cuidar, no solo por su valor de tradición y orgullo, sino porque son una fuente de oportunidades”.

“Cada celebración contribuye a mostrar al mundo la riqueza cultural e histórica de Castellón, al tiempo que genera actividad económica, atrae visitantes y favorece al desarrollo de nuestros pueblos”, ha añadido Marta Barrachina.

"Una muestra de nosotros"

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha ensalzado cada una de las fiestas que se celebran en Castellón señalando que “son una muestra de nosotros, de nuestro pasado y también de nuestro presente, son nuestras costumbres y forman parte de nuestro patrimonio cultural y hay que seguir apoyándolas para que pervivan".

Al respecto, Andrés Martínez ha asegurado que “la Diputación de Castellón continuará aunando esfuerzo y mostrando todo su apoyo a las de interés turístico, pero también a las fiestas patronales y populares que se celebran en cada uno de los 135 municipios de nuestra tierra”. “Porque preservar nuestras fiestas es preservar nuestra historia, nuestras raíces y aquello que nos hace únicos como territorio”, ha concluido el vicepresidente provincial.

Las subvenciones bucan permitir a los consistorios organizar y promocionar unas celebraciones que forman parte de la esencia de cada municipio. Las fiestas de interés turístico, al celebrarse a lo largo de todo el año, son un importante motor de dinamización en cualquier época.

Los festejos destinatarios

Este año recibirán la subvención las siguientes fiestas declaradas de interés turístico: