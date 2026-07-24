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El impresionante vídeo de un macrovertedero ilegal: avalancha de residuos en Castellón

La basura se acumula en varios montones a lo largo de una gran extensión en plena naturaleza

Los problemas detectados por el Seprona de la Guardia Civil se concentran en las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta

Vídeo: Espectacular vertido ilegal en Castellón

Vídeo: Espectacular vertido ilegal en Castellón

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Espectacular. El vídeo grabado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil muestra la barbarie de quienes depositan residuos de casas particulares pero también de empresas y autónomos de la construcción que abandonan sin permiso enseres y otros objetos en cualquier parte. Las imágenes hablan por sí solas y muestran la dimensión de la extensa superficie afectada, con montones y montones de basura por todas partes.

Al amparo de caminos rurales o barrancos suelen darse focos como este y casi siempre los infractrores no son ni de la propia localidad. La población donde se ha detectado este macrovertedero ilegal no ha sido desveladas por fuentes oficiales, si bien la problemática que se arrastra sobre todo en el último año se ha detectado en las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta.

El Seprona ha intensificado durante los últimos meses los dispositivos de vigilancia, inspección e investigación dirigidos a combatir los vertidos ilegales de residuos en diferentes municipios de la provincia de Castellón. Como resultado de estas actuaciones se han formulado más de una treintena de denuncias administrativas por diversas infracciones relacionadas con el abandono y la gestión irregular de residuos cuyas multas podrían alcanzar los 3,5 millones de euros.

Las actuaciones desarrolladas se enmarcan en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, que contempla un régimen sancionador especialmente estricto para este tipo de infracciones.

Dónde aparecen

Este dispositivo específico responde al incremento de vertidos incontrolados detectados en caminos rurales, barrancos, parcelas, montes y otros espacios naturales, una problemática que genera un importante impacto ambiental y paisajístico, además de suponer un elevado coste para las administraciones encargadas de la retirada y correcta gestión de estos residuos.

Las inspecciones realizadas por los agentes han permitido localizar principalmente residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD), así como otros materiales cuya gestión debe efectuarse obligatoriamente a través de gestores autorizados conforme a la normativa vigente. Las correspondientes denuncias han dado lugar a la instrucción de los oportunos expedientes sancionadores, que han sido remitidos tanto a los ayuntamientos afectados como a la Conselleria competente en materia de medio ambiente para su tramitación.

Residuos de la construcción

La Guardia Civil destaca que, con carácter general, tanto el sector de la construcción como las empresas dedicadas a la gestión de residuos y la ciudadanía muestran un creciente compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental. No obstante, continúan detectándose conductas incívicas aisladas que ocasionan graves perjuicios al entorno natural y deterioran espacios de especial valor ecológico y paisajístico.

Del mismo modo, se pone en valor el esfuerzo que vienen realizando las distintas administraciones mediante la creación y mejora de ecoparques, áreas de aportación y otras infraestructuras destinadas a facilitar el depósito y la correcta gestión de los residuos. La existencia de estos recursos ofrece alternativas legales, accesibles y eficaces, por lo que el abandono de residuos en el medio natural carece de justificación.

El SEPRONA continuará desarrollando labores de vigilancia, inspección e investigación en toda la provincia con el objetivo de prevenir nuevos vertidos ilegales, identificar a sus responsables y proteger el patrimonio natural de Castellón.

Coste económico y ambiental

La Guardia Civil recuerda que el abandono incontrolado de residuos constituye una de las principales amenazas para la conservación del medio natural, al afectar al paisaje, al suelo, a los recursos hídricos y a la biodiversidad, además de generar importantes costes económicos derivados de su retirada y tratamiento.

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Asimismo, recuerda que todos los residuos deben depositarse en instalaciones autorizadas o entregarse a gestores habilitados para su correcta gestión, haciendo uso de los ecoparques y demás servicios puestos a disposición de la ciudadanía.

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