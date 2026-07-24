Castellón contiene la pérdida de poder adquisitivo, pero sigue en 'números rojos': así evolucionan los sueldos

Los trabajadores de Castellón se blindan ante la inflación. Los convenios firmados en la provincia están consiguiendo frenar la pérdida de poder adquisitivo, con revisiones salariales superiores al índice de precios al consumo (IPC), aunque sin embargo no logran recuperar todo lo que ha desaparecido en los últimos años.

El territorio castellonense mantiene, al cierre del primer semestre, la inflación en el 3,3% interanual, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de julio. La provincia, también de enero a junio, atestigua firmas de convenios que afectan a 72.373 trabajadores e implican una subida media del 3,66%, tal y como recoge en su estadística el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con ello, al menos este año y siempre que la inflación no repunte, los empleados podrían cerrar el ejercicio sin perder más poder adquisitivo e incluso recuperando algo más de tres décimas.

Y es que, recientemente se han suscrito convenios de importantes sectores. Es el caso del metal, con cerca de 8.000 trabajadores, y que acordó una mejora salarial del 4% para este 2026. O del transporte de mercancías por carretera, con 7.500 trabajadores y un alza del 4% para el presente ejercicio. Dos incrementos que, en ambos casos y al menos por ahora, compensan la inflación.

Lastre acumulado

La sangría se frena, pero todavía hay mucho pendiente si se echa la vista atrás. Desde el 2021, Castellón acumula en términos absolutos un encarecimiento del coste de la vida de 26,4 puntos, mientras que la revisión al alza de los salarios queda en 18,27 puntos. Si se toma como base el año previo al análisis y tras los cálculos correspondientes, la brecha de poder adquisitivo acumulada ronda los 7,5 puntos a mitad del 2026.

"Se está consiguiendo en la provincia que los convenios que se firman estén en niveles de IPC y que incluyan cláusulas de revisión. Esto no quita que todo el poder adquisitivo que se ha perdido no se esté recuperando", apunta el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández.

"Repartir"

El máximo representante de CCOO en la provincia aborga por "repartir". "Los beneficios empresariales han subido una barbaridad. Los empresarios arriesgan su capital y tienen que ganar dinero, pero también tienen una responsabilidad social con sus trabajadores", argumenta Fernández ante unas economías domésticas cada vez más debilitadas, que hacen frente a gastos más elevados para llenar la compra o en materia de vivienda, otra cuestión también "clave".

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de la inflación y los sueldos en Castellón.

"La inflación se está sosteniendo en niveles altos y, aunque se alcance en algunos convenios, se sique perdiendo poder adquisitivo", valora su homólogo en UGT, Vicente Chiva, quien defiende que "hay que incrementar los sueldos" y recuerda en especial los casos de empresas con convenios en peores condiciones y que no llegan a estos niveles medios.

Y es que, en el histórico, destaca en especial el impacto que tuvo sobre los trabajadores la inflación en el 2021, cuando el IPC cerró al 7,3% y los sueldos apenas se revisaron un 1,34%; así como en el 2022, con la inflación al 6,2% y los convenios firmados con alzas del 2,88%.

Mecanismo de protección

Para evitar que esto vuelva ocurrir, más aún ante un contexto de incertidumbre internacional como el actual, se está impulsando desde diferentes sectores la introducción de una cláusula de revisión salarial según el resultado del IPC, a modo de blindaje para el trabajador. Por ejemplo, el metal prevé hasta el 1% adicional en su último acuerdo firmado, al igual que el azulejo.

"Hay que ser más incisivos con esa cláusula", reivindica Chiva, quien aboga por "ir a conseguir blindar el poder adquisitivo en los convenios". También Fernández destaca la importancia de esta medida, a falta de ver si lo que se está introduciendo es "suficiente" de cara a próximos años durante toda la vigencia de los convenios.