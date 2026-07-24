Tráfico en Castellón: la DGT señala cortes de carril por obras en diversas vías

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:35 horas.

AP - 7

Vinaròs (km 350 - 451): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-10

Benlloc (km 46 - 50) : Obra, sentido decreciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado La Salzadella (km 71): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Morella (km 22): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-14

Zorita del Maestrat (km 29 - 34): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Ares del Maestrat (km 43 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Forcall (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-125

Morella (km 2-28): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Benicarló (km 18 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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