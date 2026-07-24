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Tráfico en Castellón: la DGT señala cortes de carril por obras en diversas vías

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de la AP-7 de Burriana

Imagen de la AP-7 de Burriana / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 09:35 horas.

AP - 7

  • Vinaròs (km 350 - 451): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-10

  • Benlloc (km 46 - 50): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
  • La Salzadella (km 71): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Morella (km 22): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-14

  • Zorita del Maestrat (km 29 - 34): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 43 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Forcall (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-125

  • Morella (km 2-28): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Benicarló (km 18 - 21): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peníscola (km 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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