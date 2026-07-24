La UJI supera los 300.000 usos de las instalaciones deportivas con cerca de 8.000 inscritos

La Universitat Jaume I de Castellón consolida su modelo de campus saludable con un nuevo aumento de la participación y una alta satisfacción en sus instalaciones deportivas, superando los 300.000 usos y rozando los 8.000 inscritos.

El Servicio de Deportes, en detalle, ha registrado 7.900 personas inscritas durante el curso académico 2025-2026, una cifra que representa un incremento de más de 100 usuarios respecto al curso anterior y de 900 respecto al curso 2023-2024.

Destaca el alumnado

Del total, 4.124 son mujeres y 3.776 hombres, con una participación destacada del estudiantado. Este último colectivo es el más activo dentro de la comunidad universitaria, con 3.789 personas inscritas. En cuanto al personal, contabiliza 1.086 personas apuntadas. Y otras 3.025 pertenecen a otros colectivos.

En cuanto al uso de las instalaciones, durante el curso se han realizado un total de 303.544 usos, un incremento de más de 28.000 respecto al curso anterior. Los espacios más demandados han sido el pabellón, con 115.089 usos; la piscina, que ha registrado 89.632; las zonas de aire libre, con 66.546 (17.032 dentro del programa Campus saludable que da acceso gratuito para la comunidad universitaria), y la zona de raquetas, que ha contabilizado 28.120 usos.

La valoración media de los servicios deportivos ha sido de 4,13 sobre 5, un indicador positivo que avala la calidad percibida En cuanto a la tarjeta de actividades, se ha logrado un 64,46% de reservas sobre el total de plazas ofrecidas, con una asistencia efectiva del 93,25%. La sala de fitness y musculación ha mantenido una ocupación media anual del 47,27%, y ha llegado a picos de hasta el 58% en algunos meses.

Mejoras para el próximo curso

Para el próximo curso, la Universitat Jaume I da respuesta a una de las demandas más esperadas por la comunidad universitaria y, bajo el lema Más espacio para ti, se han iniciado las obras del nuevo gimnasio que integrará dos grandes espacios contiguos de aproximadamente 294 m² cada uno (588 m² en total), una amplitud que permitirá una práctica deportiva más cómoda, segura y fluida, dado que dobla los metros del actual gimnasio de 245 m².