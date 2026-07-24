Victoria PLC desvela sus planes en Castellón: terrenos a la venta y pleno rendimiento de la nueva línea en 2028

Victoria PLC, grupo británico propietario de las firmas cerámicas castellonenses Keraben y Saloni, ha hecho público hoy el documento de Resultados Preliminares de 2026, que refleja el impacto del freno de la demanda de productos cerámicos, pero también avanza en planes de reorganización, mejora de la productividad y venta de activos considerados no estratégicos por parte de la empresa. La empresa es optimista en cuanto al acuerdo de refinanciación por 166,6 millones de euros ratificado esta semana, lo cual valoran fuentes de la compañía en Castellón , es "una operación que da estabilidad a los negocios operativos y demuestra el apoyo de los inversores a Victoria y a su gestión".

Terrenos no industriales a la venta

En el caso de la provincia de Castellón, Victoria PLC confirma que se han puesto a la venta "terrenos, pero son activos no industriales" que "no se consideran estratégicos". El informe señala que el grupo aspira a obtener alrededor de 70 millones de libras netos mediante la venta de inmuebles y otros activos en global en distintos países. Tras completar una primera operación en Bélgica, Victoria mantiene en comercialización distintas propiedades de Reino Unido, Italia y España. En este último caso se trata, según las fuentes consultadas, de los citados terrenos, aunque el documento no concreta su ubicación ni su valoración individual.

Victoria opera en Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Turquía, Estados Unidos y Australia, y emplea a alrededor de 5.000 personas en más de 30 centros. El presidente ejecutivo del grupo, Geoffrey Wilding, ha insistido en el comunicado emitido hoy en que la dirección no piensa esperar a que mejore el contexto económico para actuar. "Si bien prevemos que la demanda se recuperará con el tiempo —dado que los mercados de consumo cíclicos suelen volver a su nivel habitual—, la dirección no espera a que cambie el entorno macroeconómico". El objetivo, según ha afirmado, es "reducir aún más los costes, acelerar el aumento de la productividad, impulsar las ventas con mayor contundencia y hacerlo todo más rápido de lo previsto".

Cambios en la dirección para acelerar los ajustes

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, Victoria explica que durante los últimos meses ha realizado una serie de cambios en puestos clave de la dirección, con la incorporación de profesionales experimentados del sector y una orientación más marcada hacia la ejecución y la responsabilidad sobre los resultados.

En España, la reorganización a mediados de marzo se anunció públicamente el nombramiento de Francisco Carvajal como CEO de toda la división cerámica de Victoria en España, dentro de los cambios impulsados para acelerar la mejora de los resultados. Por otro lado, se aprobó este año un ERE para la salida de 69 empleados de las áreas comerciales y de oficinas.

La presentación señala expresamente que la nueva dirección de la división ha aplicado ya ahorros en parte del negocio italiano y que ahora ha puesto el foco en España. El grupo incluye entre sus prioridades para los próximos ejercicios un plan de mejora de la rentabilidad de la cerámica española.

La compañía considera que, tras cuatro años de intensa presión macroeconómica, caracterizada por los elevados costes de producción y una demanda considerablemente inferior, las condiciones comerciales se han estabilizado en términos generales. Sin embargo, da por hecho que la recuperación será progresiva y que la mejora de la rentabilidad dependerá principalmente de los ajustes internos.

La línea V4 alcanzará su pleno rendimiento para 2028

Uno de los pilares de la estrategia industrial del grupo en Castellón es la nueva línea de producción V4 de Sant Joan de Moró, en la que Victoria mantiene "la máxima confianza" como fuente de beneficios futuros.

El documento admite, no obstante, que la instalación todavía no alcanza los volúmenes ni las eficiencias previstos. El pleno rendimiento se consolidaría a lo largo del ejercicio fiscal de 2028, por lo que su aportación completa a los resultados tardará más de lo inicialmente esperado.

"En España, debido a la debilidad del mercado, la dirección está acelerando la puesta en marcha de la nueva línea mediante la reasignación de la producción de nuestra línea más antigua y menos eficiente, que finalmente se desmantelará", recoge el informe.

La compañía añade que espera que la eficiencia de la V4 tenga "un impacto significativo en los beneficios una vez que opere a plena capacidad". El planteamiento pasa, por tanto, por concentrar la producción en una instalación más moderna, automatizada y eficiente, mientras se retira progresivamente una línea antigua.

España aporta el 8% de los ingresos del grupo

España representa el 8% de los ingresos de Victoria por destino de las ventas, por encima de Italia, que supone el 5%. Aplicado a los 1.045,5 millones de libras de facturación global, equivaldría aproximadamente a 84 millones de libras.

No obstante, esa cifra corresponde a las ventas destinadas al mercado español y no a la facturación total de las sociedades o fábricas ubicadas en España. El mapa industrial de la presentación sitúa en Castellón la producción cerámica, las ventas, el marketing y la distribución del grupo en el país. Victoria se define, además, como uno de los diez principales operadores europeos de cerámica.

La división cerámica europea cerró otro ejercicio complicado. Los volúmenes bajaron un 6,1%, los ingresos retrocedieron un 7,8% y el ebitda disminuyó un 26,1%. El margen ebitda pasó del 12,5% al 10%, mientras que el resultado operativo subyacente entró en pérdidas.

Victoria atribuye este comportamiento a la debilidad general del mercado y al fuerte apalancamiento operativo de la industria cerámica. "En consonancia con el sector en general, la división de cerámica tuvo otro año complicado, con ingresos y márgenes bajo presión debido a las débiles condiciones del mercado", indica el balance. La compañía subraya que la fabricación cerámica soporta elevados costes fijos, ya que los hornos deben mantenerse en funcionamiento de forma continuada, afectando a las ganancias.

"Los últimos cuatro años no han sido fáciles"

En su valoración del ejercicio, Geoff Wilding, presidente ejecutivo de Victoria PLC, expresa: "Los últimos cuatro años no han sido fáciles. El sector de revestimientos para suelos, en todos nuestros mercados, se vio afectado por una combinación de factores adversos: una caída drástica de la demanda de los consumidores debido a acontecimientos macroeconómicos, el aumento vertiginoso de los costes de producción y la competencia irracional en ciertos mercados".

El presidente admite también que Victoria subestimó la duración y la magnitud de la crisis. A pesar de ello, considera que la refinanciación proporciona a la compañía el margen necesario para culminar las medidas operativas que ya están en marcha. También confía en que la debilidad de la demanda no sea estructural, sino consecuencia de factores como las operaciones inmobiliarias, la confianza del consumidor, el poder adquisitivo y los tipos de interés hipotecarios.

La actual situación se asume como la "nueva normalidad"

La dirección de Victoria ha optado por considerar el actual contexto de demanda como la "nueva normalidad", en lugar de construir su estrategia sobre una recuperación rápida del mercado.

La prioridad será integrar mejor los negocios, reducir costes y elevar la productividad, sin renunciar a mantener capacidad suficiente para aprovechar una futura recuperación. La compañía calcula que cada aumento del 5% en los volúmenes podría aportar alrededor de 20 millones de libras adicionales al ebitda.

Wilding sostiene que las dificultades están provocando una reducción de la capacidad productiva en el conjunto del sector y que este proceso podría continuar a corto plazo. A su juicio, Victoria está adaptándose para salir reforzada cuando mejore el ciclo.

"Si bien es una experiencia difícil atravesar estas condiciones comerciales tan adversas, la buena noticia es que de ellas surge algo positivo. La adversidad separa el trigo de la cizaña, las empresas con una razón de ser genuina de las que no la tienen y las que pueden afrontar bien las dificultades de las que no", afirma.

El presidente concluye su revisión con un mensaje centrado en la ejecución: "Contamos con un plan sólido para mejorar las ganancias y el flujo de caja, y estamos totalmente enfocados en su ejecución para recuperar la reputación que Victoria ha mantenido durante una década como un generador excepcional de valor para los accionistas".