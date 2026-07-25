Dos agentes, una cuerda y un fuerte oleaje: el rescate que evitó una tragedia bajo un castillo de Castellón

El fuerte oleaje y las corrientes dejaron a tres bañistas atrapados frente a la zona rocosa del castillo del Papa Luna, en Peñíscola. Sin poder regresar a la orilla por sus propios medios, la situación obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar un desenlace grave.

El aviso se recibió a las 11.40 horas, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Hasta la zona se movilizaron efectivos del parque del Baix Maestrat, después de que los tres hombres no pudieran abandonar el agua por sus propios medios debido a la fuerza de las corrientes.

Rescatados por tierra

En ese momento, el guardia civil Daniel Moreira y el policía local de Peñíscola Agustín Bayarri se colocaron una cuerda como medida de seguridad, cogieron elementos de flotación y se lanzaron al agua para llegar hasta los tres bañistas. Mientras tanto, el resto del operativo coordinaba la intervención desde tierra, porque se encontraban cerca del acantilado, estaban conscientes y los propios afectados preferían ser evacuados desde esa zona, aunque en un primer momento se movilizó una embarcación para realizar la operación.

Los dos agentes consiguieron alcanzar a los afectados, tranquilizarlos y conducirlos hacia una zona en la que el rescate pudiera completarse con seguridad. Allí, los Bomberos del Baix Maestrat colaboraron en la extracción definitiva de las tres personas.

Imagen de archivo de un rescate de bomberos / Mediterráneo

Atendidos por los sanitarios

Tras el rescate, los servicios sanitarios atendieron a los bañistas por lesiones leves, agotamiento y nerviosismo, aunque ninguno de ellos necesitó ser trasladado al hospital. La rápida actuación y la coordinación entre Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y sanitarios permitieron resolver una intervención que, por las condiciones del mar, entrañaba un riesgo evidente.

El reconocimiento

Meses después, aquella actuación sigue siendo recordada por la complejidad del rescate y por la decisión de los dos agentes de entrar al agua para auxiliar a los bañistas. Un gesto que ahora, El Periódico Mediterráneo ha querido poner en valor en la primera edición de los Premios Valor y Servicio, una gala celebrada en el Moll de Costa para reconocer públicamente a quienes, desde la discreción y la vocación de servicio, han contribuido a evitar una tragedia.