Castellón intensifica los controles ante la "explosión" de vertederos ilegales: de cámaras a drones

La unidad del Seprona de la Guardia Civil en Castellón ha intensificado en los últimos meses los dispositivos de vigilancia, inspección e investigación para combatir los vertidos ilegales de residuos en la provincia. Las actuaciones han derivado ya, como informó este rotativo, en más de una treintena de denuncias administrativas por infracciones relacionadas con el abandono y gestión irregular de residuos, con sanciones que podrían alcanzar los 3,5 millones de euros.

Los principales focos se han detectado en Vila-real, Onda, Betxí y Burriana, aunque la problemática afecta a distintos puntos de la provincia, como Castelló, especialmente en caminos rurales, barrancos, parcelas, montes y otros espacios naturales, como el Millars. El grueso son residuos de construcción y demolición, así como otros materiales que deben gestionarse obligatoriamente a través de gestores autorizados.

Propuesta de subvenciones

Desde Reciplasa siguen de cerca esta situación, que afecta a los ocho municipios representados en su consejo de administración, y trabajan en iniciativas. Por ahora han pasado un borrador para que cada población lo analice con sus técnicos municipales. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha señalado que ha propuesto habilitar líneas de subvención que permitan a los ayuntamientos afrontar la limpieza de vertederos ilegales que aparecen de forma imprevista.

En Vila-real vigilan de cerca un gran vertedero ilegal para evitar el incendio de sustancias tóxicas

Precisamente, en el término de Vila-real, donde también sufren este problema, se detectó un macrovertedero de grandes dimensiones en un barranco próximo al antiguo vertedero legal del Morrero. Se han abierto varios expedientes sancionadores y, actualmente, se ha conseguido reducir el perímetro. El Ayuntamiento ya ha limpiado las parcelas de titularidad municipal tras invertir 80.000 euros, aunque todavía quedan residuos en terrenos privados cuyos propietarios han sido instados a ello. En la operativa cooperan Ayuntamiento, Seprona y la Conselleria de Medio Ambiente que también ha hecho requerimientos.

Benlloch ha señalado que la zona continúa «muy vigilada» para evitar que vuelva a activarse y prevenir riesgos de incendio por la presencia de sustancias químicas o materiales de riesgo como el amianto. El Ayuntamiento ha reforzado el control con postes, cámaras, vigilancia alterna de la brigada rural, drones, una cinta de cierre y presencia de un agente para impedir la entrada al camino.

En Betxí detectan que llegan de otras poblaciones y tiran «de todo»: desde palets a aceite o wc

Para la máxima autoridad local vila-realense se está produciendo una «explosión» de esta problemática, posiblemente vinculada a la picaresca de empresas que intentan declarar menos kilos de residuos para ahorrar costes en tasas. En Betxí, la alcaldesa, Carla Nebot, también advierte de que el problema persiste pese a la vigilancia municipal. Solo esta semana, el Ayuntamiento ha tramitado cuatro denuncias más por vertidos en caminos rurales, barrancos y zonas próximas al pantano.

Betxí. / Mediterráneo

El primer teniente de alcalde de Betxí, Luis Martín, ha denunciado que se abandonan todo tipo de residuos: palets, aceites, inodoros o sofás. Además, ha alertado de que algunos desperdicios proceden de otros municipios como Onda, Castelló o Vila-real que sí cuentan con ecoparque, e incluso de localidades de otras provincias como Valencia.

En Burriana, el Ayuntamiento y la Policía Local también han intensificado la detección y sanción de vertidos incontrolados. Muchos residuos aparecen en parcelas agrarias, con perjuicio directo para los agricultores. Es el caso del entorno del cruce del Camí la Pedrera y el Caminàs, donde ya se han detectado infracciones y se prevé imponer sanciones. Según el consistorio, se trata de restos procedentes de obras domésticas sin declarar, depositados sin control y al margen de la normativa. Como ya publicó este rotativo, muchos residuos son de obras en B de autónomos y empresas.

Burriana. / Mediterráneo