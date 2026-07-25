Polémica en Castellón por la ley antitabaco que amplía las zonas sin humo

Las nuevas medidas sanitarias frente al tabaquismo marca un antes y un después en el día a día de la población española. La reforma de la Ley 28/2005 inicia un cambio y amplía los espacios libres de humo a terrazas, playas, piscinas, estadios e incluso a un radio de 15 metros de centros públicos como universidades o centros de salud. Además, la venta se blindará solo para tiendas especializadas y sin publicidad a la vista.

Esta nueva reforma irá más allá de los fumadores e impactará directamente en los negocios y locales de Castellón. El Periódico Mediterráneo sale a la calle para conocer de primera mano las opiniones de la ciudadanía.

Un debate ético

Entre la opinión de los ciudadanos castellonenses está dividida. Por un lado, parte de la ciudadanía valora el trasfondo sanitario de la norma. Según Luis, vecino de la ciudad, considera que: "si contribuye al bienestar social y común me parece bien, porque el tabaco hace daño tanto al que consume como al que no".

En la misma línea se muestra Samir, quien, a pesar de ser fumador, apoya la iniciativa: "Es salud para la gente, creo que va a ir muy bien, e incluso si puedo dejar de fumar por esta ley, mejor". Julio va más allá y defiende tajantemente la medida recordando que el tabaco "es veneno" y que también influirá en la limpieza de los espacios públicos.

Terraza de un bar en Castelló / Mediterráneo

Sin embargo, la duda sobre las verdaderas intenciones de la nueva regulación está muy presente. Sheila, trabajadora de un bar de Castelló, opina que la norma responde "más a una cuestión de higiene pública que de salud, porque si fuera realmente por salud no venderían tabaco, y lo siguen haciendo".

Una postura que comparte Rosa, quien pide un término medio respetuoso con los fumadores y critica la contradicción fiscal: "Si quieres prohibirlo, que no vendan tabaco ni cobren impuestos por ello, porque van a hundir a la gente que vive de esto".

Hay que respetar a quien no le guste esta ley y a quien esté a favor, pero siempre con la máxima educación y respeto, tanto por una parte como por otra Rosa — Clienta de un bar en Castelló

A este malestar se le suma la profunda preocupación del sector hostelero, que denuncia las escasas facilidades que se ofrecen para mantener sus negocios a flote. Entre los propietarios se respira un clima de frustración donde muchos afirman que "parece que quieran que cerremos".

Nueva ley antitabaco en Castelló / Mediterráneo

Asfixiados por una carga que no deja de subir, los hosteleros aseguran verse obligados a trabajar constantemente con el agua al cuello para sacar adelante sus comercios frente a unas exigencias financieras cada vez más insostenibles.

Preocupación en las terrazas de la hostelería

El sector hostelero y sus clientes habituales miran con desconfianza el impacto que tendrá la prohibición de fumar en las terrazas. Bea, hostelera de la ciudad, califica la ley de "injusta y excesiva".

Las terrazas están al aire libre, no veo motivo para prohibirlo. Creo que perjudicará al sector hostelero porque la gente consumirá menos Bea — Personal de hostelería

Una visión que apoya Luis, quien anticipa una caída en el consumo, y Rosa, que advierte de que muchos prefieren quedarse en casa para fumar "y gastarse menos dinero".

Frente a esta alarma, algunos profesionales del sector aportan una visión más optimista basada en la experiencia previa. Julio confía en la capacidad de adaptación de los clientes: "Cuando salió la ley anterior hace años pensábamos que iba a perjudicar mucho y al final no fue así. Puede que se note una temporada, pero la gente se adapta a todo".

Dudas sobre el control en grandes espacios

Donde sí parece haber un consenso casi unánime es en la dificultad práctica de aplicar la prohibición en grandes espacios al aire libre, como playas o festivales. Ciudadanos como Samir, Joana y Jasmina coinciden en que la masificación de estos entornos públicos hará que la ley sea "muy difícil de controlar".

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Ante este desafío, desde el sector hostelero proponen alternativas para evitar el choque social. Bea sugiere recuperar fórmulas del pasado: "Igual que en su día nos hicieron habilitar zonas específicas dentro de los bares, podrían crear espacios delimitados para fumadores en estos eventos y playas".