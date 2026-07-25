El TSJCV reclama más jueces y mejores infraestructuras judiciales en Castellón

Más jueces y mejores infraestructuras. Son las principales reivindicaciones para Castellón que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha plasmado en su memoria del 2025, publicada este viernes, de cara a mejorar el servicio y la asistencia a la ciudadanía ante un sistema que arrastra carencias y que sufre una elevada demanda.

La Audiencia Provincial de Castellón, que asume los asuntos de mayor gravedad en el territorio, atesora una de las exigencias centrales en cuanto a necesidad de recursos humanos. Plantean la ampliación de dos plazas de magistrado para la Sección Civil, a la vez que precisa que, con carácter prioritario, se debería crear la plaza del cuarto magistrado en la Sección Cuarta. A ello se suma la petición de crear la plaza del quinto magistrado en la Sección Segunda, de Penal.

Más allá de la Audiencia, el partido judicial de Castelló acapara gran parte de las necesidades. Estas incluyen la creación de cuatro plazas en la Sección Civil, además de una en la Sección de Instrucción, en Menores, en Penal, en Contencioso-administrativo, en Social, en Vigilancia Penitenciaria y en Mercantil.

Una sola plaza en Segorbe

Fuera de la capital de la Plana también existen necesidades de personal. La memoria del TSJCV insta a crear una nueva plaza en Segorbe o, subsidiariamente, dotar de un juez de refuerzo que permita la alternancia en la asunción de guardia. Se da el caso de que ahora allí solo existe una plaza para 32 localidades.

En Vila-real también se solicita una plaza adicional, mientras que en Nules lo que se solicita pasa por elevar a la categoría de magistrado a este partido judicial. Por último, para Vinaròs, solicita la dotación de dos plazas, la sexta y séptima, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, a la vez que consideran "muy conveniente" promocionar a la categoría de magistrado a la planta judicial existente.

Sí es cierto que, a nivel estatal, la planificación existente ya recoge algún avance en este sentido, en el marco del real decreto 559/2026, que incluye tres plazas de Civil, una de Instrucción y otra de lo Mercantil, todas en Castelló.

A la espera del nuevo edificio

Por otra parte, el máximo órgano judicial de la autonomía recoge peticiones en cuanto a infraestructura. La más importante afecta a la Ciutat de la Justícia de la capital de la Plana, que fue construida en el 2006 y se encuentra ya completamente ocupada. Sobre la mesa está el desarrollo de un nuevo edificio, tal y como se comprometió la Conselleria de Justicia, aunque por ahora "no se han presentado planos", recoge el documento. Y es que, los problemas de espacio en el edificio afectan tanto a la Audiencia Provincial, como a las oficinas de las secciones penales o los despachos de magistrados.

A la espera de que este proyecto se materialice, los jueces echan en falta una sala de vistas capaz de albergar macrocausas, "cada vez más frecuentes". También se cree conveniente habilitar un acceso directo desde la calle a las ventanillas del juzgado de guardia, Registro Civil, atención al público y asistencia a la víctima, con el objetivo de evitar la circulación innecesaria de personas por el interior del edificio.

Mientras, el partido judicial de Vinaròs sigue también aquejado de la falta de espacio. La reforma realizada entre 2022 y 2024 "llegó tarde y, probablemente, solo solucione a corto plazo los problemas de espacio estructurales y que son visibles con la reducción de la superficie de las salas de vistas, que ha generado en la práctica la desaparición de la audiencia pública presencial".

En Vila-real las instalaciones son correctas, aunque no ocurre lo mismo en Segorbe, que adolece falta de espacio para archivo, de una dependencia para Fiscalía, una sala de espera para los profesionales en asuntos de guardia y vigilante de seguridad durante los fines de semana y festivos.