Los cazaeclipses lanzan consejos: "Castellón no sabe la que se le viene encima"

Castellón en verano ya recibe gran afluencia de visitantes, sin grandes infraestructuras. ¿Puede colapsarse con motivo del eclipse?

La provincia parte de una situación especial. El 12 de agosto ya es una fecha con mucho movimiento porque coincide con las vacaciones, las fiestas de muchos municipios y la cercanía de la costa. A todo eso habrá que sumar a quienes se desplacen expresamente para ver el eclipse. Castellón tiene una particularidad frenet a otras zonas de España: al estar situada en el este de la Península, el sol estará muy bajo en el horizonte durante la totalidad. Eso hace que encontrar un buen lugar de observación sea más complicado: cualquier montaña, edificio, árbol o loma puede ocultarlo justo en el momento más importante.

¿Qué puede ocurrir si la gente no planifica bien dónde verlo?

Que muchas personas piensen que desde su casa o desde su pueblo podrán disfrutar del eclipse. De hecho, al principio sí lo verán, pero conforme el Sol vaya descendiendo llegará un momento en el que puede quedar oculto tras una montaña o cualquier obstáculo y perderse el instante más espectacular. Es clave comprobar con antelación que desde el lugar elegido el Sol seguirá siendo visible a la hora del máximo.

¿Basta con un punto elevado?

No necesariamente. Puede ser un lugar alto pero tener justo delante una montaña en el horizonte oeste que tape el Sol. No se trata de buscar altura, sino el sitio adecuado. Lo más recomendable es comprobarlo uno o dos días antes del eclipse. Si a la misma hora del máximo aún se ve el Sol desde ese punto, lo normal es que el día 12 se vea. Ahora eso solo puede calcularse con programas informáticos, pues la posición del sol cambia cada día.

Se habla de un acontecimiento histórico. ¿Realmente habrá tantos desplazamientos?

Sí. Castellón no sabe la que se le viene encima. Este eclipse recibe el nombre de Gran Eclipse porque España será el único país con garantías suficientes para observarlo. El recorrido pasa antes por zonas de Rusia prácticamente deshabitadas, por Groenlandia, donde tampoco vive población en la franja de totalidad, e Islandia, donde en agosto las probabilidades de nubosidad son muy elevadas. Después entra solo unos kilómetros en Portugal y llega a España. Eso significa que aficionados, fotógrafos y viajeros de muchos países vendrán aquí. Además, la enorme repercusión mediática hará que mucha gente aproveche las vacaciones para desplazarse y vivir la experiencia.

Óscar, durante un ensayo para practicar cómo verá el eclipse. / Mediterráneo

¿Cuál será el momento más complicado para la movilidad?

La ida estará muy repartida entre quienes lleguen el mismo día, quienes lo hagan por la mañana y quienes hayan viajado antes porque tienen alojamiento. El gran problema llegará al terminar el eclipse. Entonces mucha gente intentará regresar a casa al mismo tiempo y es cuando se esperan las mayores retenciones. Los desplazamientos de vuelta se prevén mucho más complicados que los de llegada.

También ha lanzado una recomendación a los ayuntamientos.

Sí. Si organizan un evento para seguir el eclipse deberían apagar manualmente el alumbrado público en la zona. Muchas farolas funcionan con sensores y se encenderán automáticamente cuando disminuya la luz. Si eso ocurre durante la totalidad, se perderá parte del efecto visual que hace tan especial este fenómeno astronómico.

Según un sondeo del CIS Castellón es uno de los destinos preferidos para quienes piensan desplazarse ese día. ¿Le sorprende?

Quien viaja para ver un eclipse normalmente también quiere disfrutar del destino. Castellón reúne playa, oferta turística y buenas localizaciones para fotografiar un eclipse tan especial como este, que se producirá con el Sol muy bajo. Eso lo convierte en un fenómeno especialmente fotogénico, porque permite captar el Sol eclipsado junto al horizonte, castillos, ruinas u otros elementos del paisaje.

También está previsto un gran evento junto al Planetario.

Sí. Allí se espera mucha asistencia y será una experiencia muy llamativa. Eso sí, no toda la playa ofrece la misma visibilidad. Hay zonas seleccionadas, pues incluso una palmera puede impedir verlo bien. El sol tan bajo produce una ilusión óptica que hace que parezca mucho más grande de lo habitual, lo que hará que la percepción visual sea especialmente espectacular.

"Los ayuntamientos que quieran apagar alumbrado deberá ser manualmente y evitar los sensores»

¿Cómo será ese minuto y medio de totalidad?

Va a ser muy intenso. Durante la espera habrá explicaciones, observaciones y mucha emoción, pero los momentos más impactantes llegarán en los dos minutos anteriores y posteriores a la totalidad. La gente suele emocionarse muchísimo. Hay personas que gritan, lloran o se abrazan. Un minuto y medio parece mucho pero pasa rápido.

¿Qué recomendaciones daría sobre la seguridad visual?

Mirar al sol sin protección siempre es peligroso, haya eclipse o no. Durante la fase parcial hay que usar gafas homologadas. Sin embargo, durante la totalidad hay que quitárselas pues el sol queda completamente cubierto por la luna y puede verse a simple vista. En cuanto reaparezca el primer destello de luz, hay que volver a ponerse las gafas.

¿Cuáles son los mejores lugares de Castellón para observarlo?

No existe un único mejor lugar. Lo importante es que desde ese punto se vea el Sol en el momento del máximo, que no haya obstáculos delante y que el cielo esté despejado. Después cada uno puede elegir si quiere vivirlo acompañado de miles de personas en un evento organizado o disfrutarlo en un entorno más tranquilo. Pero aconsejo acudir a espacios habilitados (los 4 oficiales: Castelló, Benassal, Onda y Peñíscola) y evitar dispersarse por el campo, sobre todo por el riesgo de incendios en pleno agosto. En mi web. https://www.elgraneclipse.com/ comparto aplicaciones y más consejos.

Todo el mundo quiere fotografiarlo. ¿Es un error?

Mi consejo es guardar el móvil y la cámara. Es un momento irrepetible y puede hacer que uno se pierda la experiencia. Es un recuerdo insustituible y al día siguiente habrá miles de imágenes en internet.