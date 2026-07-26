El SOS de las comunidades energéticas de Castellón: 30 proyectos en cola por falta de ayudas

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) ha advertido públicamente sobre la preocupación existente ante la ausencia de partidas específicas para apoyar económicamente, con subvenciones, las comunidades energéticas. Una fórmula que permite ahorrar en la factura de la luz a vecinos, pymes y ayuntamientos que deciden instalar este tipo de infraestructuras compartidas y renovables. Según estimaciones de la patronal, se ponen en riesgo directo más de 10 millones de euros de inversión proyectada en la Comunitat.

En palabras de Pedro Fresco, director general de Avaesen, de cada 100 proyectos pendientes de recibir ayudas en el territorio autonómico, entre el 25% y el 30% se localizan en territorio castellonense, una treintena.

Durante los últimos años la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) impulsaron la creación y desarrollo de comunidades energéticas, consolidando a la región entre los referentes nacionales en este tipo de instalaciones colectivas. Pero según apuntó Fresco, el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 vuelve a dejar sin dotación presupuestaria la línea de ayudas específica. El sector encadenará su segundo ejercicio consecutivo sin financiación autonómica.

La respuesta de la Conselleria

Desde la Conselleria han indicado que dichas ayudas se sostenían «por una consignación de fondos europeos ya agotada» y han indicado que buscarán la fórmula para solventarlo y tirar de una partida pendiente para temas de almacenamiento energético. Con todo, desde Avaesen esperan que se materialice porque a fecha de hoy «seguimos igual, sin convocatoria de ayudas económicas para las comunidades energéticas». Un hecho que está provocando un parón en la tramitación y ejecución de nuevos proyectos, pues se trata de costes elevados.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución en la provincia de Castellón.

La provincia cuenta con 31 comunidades energéticas: 25 constituidas antes de 2025 y seis incorporadas en el 2025. Las hay en Forcall, Vall de Almonacid, la Todolella, Almassora, Palanques, Burriana, Sant Mateu, Atzeneta (2), Segorbe (2), Xilxes, Serra d’en Garceran, Traiguera, Cortes de Arenoso, Barracas, Ludiente, Sot de Ferrer, Pina de Montalgrao, Viver, Villahermosa del Río, Cervera del Maestre, Borriol y Castelló. En la provincia ocho de cada diez, el 84%, son rurales; 13% urbanas y 3% industriales.

Castellón, séptima provincia

El peso de la Comunitat y de Castellón en este ámbito queda reflejado en los datos del último informe del Observatorio Energía Común de Ecodes. A nivel nacional existen 837 comunidades energéticas, de las cuales 104 están ubicadas en territorio valenciano. Castellón cuenta con 31 y supone 4,84 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes o lo que es igual, una comunidad por cada 20.675 habitantes, aproximadamente, siendo la décima del ranking si se analiza la población.

Por provincias, Valencia ocupa el segundo puesto nacional con 62 comunidades energéticas (empatada con Barcelona), mientras que Castellón se sitúa 7ª con 31 registradas. En la clasificación nacional también destacan Navarra a la cabeza (74), Gipuzkoa (60), Lleida (34) y Pontevedra (32), figurando por detrás de Castellón otras provincias como Ourense (28), Badajoz (28) y Las Palmas (28).

Para la patronal energética, el posicionamiento alcanzado es fruto de años de trabajo conjunto entre las administraciones, las empresas del sector y el ámbito local. Un avance que, advierten, corre el riesgo de revertirse mientras otras comunidades autónomas mantienen activos sus programas de respaldo económico.

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El 60% precisa ayudas

Avaesen enfatiza que la financiación pública es clave. Según los datos de ECODES, el 59% de las comunidades energéticas en España ha requerido algún tipo de ayuda o subvención para su puesta en marcha. Si bien estas partidas no reemplazan la inversión privada, reducen el riesgo inicial facilitando el acceso a hogares vulnerables. Una comunidad energética es una entidad legal formada por ciudadanos, pymes y entidades locales que se unen para producir, consumir, gestionar y compartir su propia energía de forma colaborativa. Suelen instalar sistemas de generación renovable, como placas solares fotovoltaicas en el tejado de un edificio público o industrial, y la energía generada se reparte entre vecinos o socios cercanos.