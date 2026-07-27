Hasta 4.000 euros por alquilar un apartamento en Castellón en la semana del eclipse

Hasta 4.000 euros se están pidiendo ya en algunos puntos de la provincia de Castellón para alquilar un apartamento durante una semana de agosto, coincidiendo con el histórico eclipse solar que tendrá lugar el día 12.

Este fenómeno único ha disparado la demanda y los precios hasta niveles inéditos, pese a las subidas que se vienen registrando en los últimos años y a tratarse de un momento de plena temporada alta. Un escenario que responde, básicamente, a la "inexorable ley de la oferta y la demanda", como sostiene el presidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí.

La costa, la zona más cotizada

Las zonas costeras albergan las localidades más cotizadas para disfrutar de este fenómeno y también de unas vacaciones. Según datos de las principales plataformas de reservas digitales, Benicàssim, Orpesa y Peñíscola se llevan la palma en precios, seguidas muy de cerca por el núcleo de Alcossebre, en Alcalà de Xivert.

En detalle, un apartamento de cuatro dormitorios en una destacada avenida de Benicàssim figura por 4.390 euros la semana. A unos kilómetros, en Orpesa, se piden 3.465 por un inmueble junto a la playa u 5.229 si se prefiere una villa más premium.

Más al norte, en Peñíscola, aparece un apartamento cercano al casco histórico por 4.210 y ya si se quiere disfrutar de las comodidades de una villa con piscina privada el desembolso por una semana se eleva hasta los 6.824 euros. Algo más contenidos, pero igual de disparados, están los precios en Alcossebre, con opciones, por ejemplo, a 3.105 o 2.225 euros. En Vinaròs se llegan a pedir 2.527 euros; en Burriana, 3.660; y en Castelló, unos 2.929 euros.

Así que, si se busca una opción más económica (aunque no barata) toca recurrir al sur del territorio castellonense, pues las opciones más caras en puntos como Moncofa quedan en 1.346 euros, menos de la mitad que en poblaciones del norte provincial.

Disponibilidad nula

En cuanto a la disponibilidad, se puede decir que se está prácticamente al completo desde hace meses. Las mismas plataformas indican que entre el 93 y el 99% de los apartamentos se encuentran reservados para esas fechas en los distintos municipios del litoral de Castellón consultados.

María Ruiz, una turista de Madrid que veranea cada año en Benicàssim, atestigua esta alta demanda, pues asegura que esta temporada ha encontrado más dificultades de lo habitual para conseguir alojamiento. "El apartamento que alquilábamos otros veranos ya no estaba disponible y me costó bastante más encontrar otro. Al final lo conseguimos porque empezamos a buscar en abril y a través de una persona cercana, pero ahora está prácticamente todo agotado y es muy difícil encontrar algo", explica.

Apartamentos vacacionales como los de Brisa Marina, en Peñíscola, llevan un año reservados. Su responsable, V. García, explica que sus huéspedes han sido previsores y todos los alojamientos de los que dispone están alquilados desde hace un año. En su caso, se alojarán en los apartamentos viajeros italianos, franceses y catalanes. “Agosto es un mes de ocupación plena y este año la demanda ha aumentado, aún más si cabe, por el eclipse, de hecho, hemos tenido que decir que no a muchísima gente porque lo teníamos todo lleno”, apuntan desde Brisa Marina. “Querían esa fecha sí o sí”, sentencia.

“Venimos muchas veces a Peñíscola, no todos los años, pero sí recurrentemente porque nos encanta", indican Mari Carmen y José Enrique, de Pamplona, quienes detallan que "normalmente reservamos nuestras vacaciones en febrero para venir una semana, pero este año nos ha costado mucho encontrar algo que esté bien de precio para pasar tres semanas". "No pensamos en que era el eclipse y en que todo estaría lleno y mucho más caro”, sentencian a pocos días ya de vivir este fenómeno histórico en la provincia.

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Informan Eva Bellido y Alba Boix.