Ana Palomares, supervisora de la UCI Pediátrica del Hospital Vithas Castellón, advierte a las familias: "El ahogamiento suele ser un proceso silencioso"

Ana Palomares, enfermera y supervisora de la UCI Pediátrica del Hospital Vithas Castellón, lanza una advertencia a las familias: "El ahogamiento suele ser un proceso silencioso". En una entrevista concedida al diario Mediterráneo advierte que un menor puede ahogarse en apenas unos centímetros de agua y un despiste de segundos basta para desencadenar una tragedia. La vigilancia constante, evitar distracciones, aprender maniobras de RCP y no confiar la seguridad a manguitos o flotadores son las principales recomendaciones para reducir los riesgos en piscinas, playas y otros espacios acuáticos.

--Nos gustaría preguntar por las causas más comunes de ahogamiento en espacios acuáticos en menores.

--La principal causa sigue siendo la falta de supervisión directa por parte de un adulto, aunque sea durante unos segundos. En los niños pequeños, un simple despiste puede ser suficiente para que se produzca un accidente. También influyen el exceso de confianza cuando el menor ya sabe nadar, el acceso sin protección a piscinas y el desconocimiento de los riesgos que existen tanto en piscinas como en playas.

--¿Cómo podríamos reducir los riesgos al mínimo?

--La medida más eficaz es la vigilancia constante. Siempre debe haber un adulto pendiente exclusivamente de los menores cuando están dentro o cerca del agua, sin distracciones como el teléfono móvil o una conversación. Además, es recomendable enseñar a nadar desde edades tempranas, respetando siempre el ritmo de cada niño, instalar vallas de seguridad en piscinas privadas y conocer maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), ya que pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia.

--¿Podemos fiarnos de los dispositivos de ayuda a la flotación?

--Los dispositivos homologados, como los chalecos salvavidas, son una ayuda importante en determinadas situaciones, especialmente en actividades acuáticas o embarcaciones. Sin embargo, los manguitos, flotadores o colchonetas son juguetes y no sustituyen en ningún caso la supervisión de un adulto. Estos elementos pueden generar una falsa sensación de seguridad y no evitan un posible ahogamiento.

--¿Son más comunes los ahogamientos en piscinas o en el mar? ¿Por qué?

--Depende de la edad del menor. En los niños más pequeños predominan los ahogamientos en piscinas, sobre todo en las privadas, porque son espacios muy accesibles y donde suele existir una falsa sensación de control. En niños mayores y adolescentes aumentan los accidentes en playas, ríos o pantanos, donde intervienen otros factores como las corrientes, el oleaje, los cambios de profundidad o conductas de mayor riesgo.

--Aunque un menor sea rescatado después de sufrir un ahogamiento, ¿puede luego tener algún riesgo de secuelas?

-- Aunque el niño parezca recuperado, siempre debe ser valorado por un profesional sanitario. La falta de oxígeno puede provocar complicaciones respiratorias o neurológicas que, en algunos casos, no aparecen de forma inmediata. Cuanto más tiempo permanece una persona sin respirar o con un aporte insuficiente de oxígeno, mayor es el riesgo de sufrir secuelas. La rapidez en el rescate y en el inicio de la reanimación es determinante para mejorar el pronóstico.

--¿Las caídas o saltos desde espacios elevados son también motivo de preocupación y por qué?

--Sí, especialmente en adolescentes. Los saltos desde rocas, espigones o zonas de altura pueden provocar traumatismos muy graves, lesiones medulares o golpes contra el fondo si la profundidad no es suficiente. Además, una lesión tras el impacto puede impedir que la persona salga del agua por sus propios medios y terminar provocando un ahogamiento.

--¿Hace falta mucha profundidad o mucho tiempo de distracción para sufrir un ahogamiento?

--No. Un niño pequeño puede ahogarse en apenas unos centímetros de agua y en muy poco tiempo. Por eso insistimos tanto en que no existe un tiempo "seguro" para apartar la vista. Un descuido de segundos puede tener consecuencias muy graves.

--¿Puede que alguien esté teniendo problemas y pasar desapercibido porque no haga gestos o grite?

--Sí, y es una de las cuestiones que más sorprende. El ahogamiento suele ser un proceso silencioso. Cuando una persona está luchando por respirar, toda su energía se dirige a intentar mantener la cabeza fuera del agua, por lo que normalmente no puede pedir ayuda ni hacer grandes movimientos. Por eso es fundamental observar de forma continua a los menores cuando están en el agua y actuar rápidamente ante cualquier comportamiento extraño.

--Las altas temperaturas, ¿pueden constituir un factor de riesgo?

--Sí. El calor favorece que pasemos más tiempo en piscinas y playas, aumenta la exposición al agua y también puede provocar cansancio, deshidratación o golpes de calor que incrementan el riesgo de sufrir un accidente. Además, en verano suele haber mayor afluencia de personas en las zonas de baño, lo que puede dificultar detectar rápidamente una situación de peligro.

-- Si hay algo que no haya preguntado y quiera destacar...

--Me gustaría insistir en un mensaje muy sencillo: el ahogamiento es, en gran medida, prevenible. La vigilancia activa y constante por parte de los adultos salva vidas. Ningún dispositivo de flotación, socorrista o medida de seguridad sustituye la atención directa de un adulto responsable. También es muy importante que las familias aprendan maniobras básicas de RCP, porque una actuación inmediata mientras llegan los servicios de emergencia puede ser decisiva para evitar secuelas graves e, incluso, salvar la vida de un niño.