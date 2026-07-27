Antonio, hostelero de Onda: "El 95% de bares está cerrado, sin reparto y con incertidumbre"

La hostelería de los pueblos confinados y evacuados por el incendio originado en la Vall d'Uixó se encuentra en un estand by total. La actividad económica se ha paralizado por la seguridad de las personas y los autónomos capean como pueden la situación. Onda es uno de los municipios confinados con 26.200 habitantes que han permanecido hoy en sus casas a la espera de que mejore la evolución del incendio. Antonio Antequino, del restaurante Entrepistes de Onda, tiene hoy su establecimiento cerrado.

Servimos a diario a más de 100 personas

"El 95% de los bares de Onda tenemos cerrado, salvo algún pirata. Para nosotros es un día en el que nos va a tocar pagar nóminas y tendremos ingresos cero", señala. Al respecto, apuntó que ya vienen de un fin de semana, en su caso, de nula actividad, puesto que se dedican más a servir almuerzos y comidas a trabajadores de la industra cerámica de la zona. "Entre semana, a diario, sí tenemos bastante afluencia. Unas 50 ó 60 personas para almoarzar y otras 40 ó 50 para comidas", comentó.

"Vivimos con mucha incertidumbre"

Lo que está claro es que ahora viven con una situación "de mucha incertidumbre". Y asevera: "Lo que sí sabemos es que hasta las 24.00 horas de este lunes debemos cerrar. Mañana martes no sabemos qué haremos ni cómo nos organizaremos si al final ya se permite abrir. Hoy tenía que venir el repartidor y no ha podido ser. Estamos todos igual: hosteleros, proveedores, repartidores, etc.".

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Sobre su situación personal, reside en l'Alcora pero tiene familia en Onda y su sobrina se ha ido con ellos para estar más tranquila, por el humo en las calles, que impacta en la calidad del aire y ha reducido la visibilidad.