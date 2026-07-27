Barrachina ensalza la solidaridad de todos los implicados contra el incendio y la ayuda de otras comunidades

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha afirmado este lunes que se encuentra "conmovida ante la solidaridad, unidad y compromiso" de los ayuntamientos, ciudadanos, voluntarios, profesionales y las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Baleares, que han enviado refuerzos para luchar contra el fuego en la Serra d'Espadà.

"Estamos viviendo días muy duros en nuestra provincia debido al incendio forestal de la Vall d'Uixó", ha indicado Barrachina en sus redes sociales. "Gracias a todos los efectivos que siguen trabajando desde el primer momento y sin descanso en el incendio", ha añadido la presidenta de la Diputación, quien ha estado presente en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall desde el mediodía del sábado, momento en el que se declaró el grave incendio. Ha participado en las reuniones del Cecopi, tras las cuales los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón han sido los profesionales encargados de dar la cara sobre el estado del incendio.

Barrachina saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Manolo Nebot

Asimismo, ha trasladado todo su apoyo a los afectados, más de 70.000 personas entre evacuados y confinados.

"Sé que la gente tiene ganas de volver a casa"

"Gracias a los alcaldes y alcaldesas por su implicación, su trabajo y su preocupación por cada uno de sus vecinos. Estamos a vuestro lado. Gracias a los vecinos y vecinas por su colaboración, su ejemplaridad y su respuesta antes una situación tan complicada. Gracias a los voluntarios de los diferentes municipios que están acompañando a los afectados en estos momentos tan difíciles", ha recalcado Barrachina.

La máxima autoridad provincial ha recalcado que siguen "trabajando frente a la emergencia" que asola Castellón. "Mi sufrimiento fueron las personas desde el primer momento, las evacuamos bien. Yo sé que la gente tiene muchas ganas de volver a casa, nosotros también, eso significará que todo va muy bien", resaltó Barrachina sobre los evacuados de 18 municipios. Asimismo, afirmó que está centrada "en que los municipios se protejan" y que "cuando la gente vuelva a casa, su casa esté como toca".