Una carnicería de Onda: "Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento"

La carnicería de Pilar ha abierto hoy sus puertas en Onda. Afrontan un comienzo de semana difícil pero saben de personas que hoy necesitaban este servicio esencial que como tal estaba autorizado. "Esta mañana se han pasado varios voluntarios forestales y les hemos preparado unos bocadillos, han bajado un momento para almorzar", explica. La población está confinada y todo el comercio cerrado, por seguridad, por la calidad del aire que se respira en las calles. "Justo donde estamos nosotros no se ve mucho humo, pero sí el cielo de un color diferente. Pero si cambia el viento, se notará", apunta.

Tras el fin de semana ya complicado y con muchas viviendas con más personas de lo habitual proveerse de agua o alimentos extra es una necesidad. Por eso, supermercados o pequeñas tiendas de alimentación de cadenas han prestado servicios. En el Mercado Central no ha podido ser, al tratarse de un local municipal y seguir las directrices del CECOPI, según informa una vendedora.

Pendientes de la evolución del humo

"No sabemos hasta qué hora vamos a tener abierta la carnicería porque vamos a estar muy pendientes de la evolución. Si vemos que ya no se puede alargar, cerraremos", afirma con prudencia. Con todo, la vocación de servicio de los autónomos prima y la ondense señala como "en muchas viviendas han pasado de dos a vivir ocho personas" y esto hace necesario comprar. "Han ido pasando, pero tampoco demasiado. Si hay personas mayores con necesidad, les llevan los hijos. Pero hemos pensado mucho en todas aquellas personas que han desalojado de 15 ó 16 pueblos y han venido con lo puesto. No estaban preparadas".

En su caso, a título personal, han prestado una caseta para dar cobijo a unos amigos que tuvieron que irse de Artesa. "Estamos preocupados en el pueblo, es fuerte lo que está ocurriendo. Pero tenemos confianza en todas las personas que trabajan en la extinción", concluye Pilar.

Teletrabajando desde casa

La restricción de la movilidad y el cierre de las empresas, muchas de ellas cerámicas, también ha tenido su impacto en la población. El teletrabajo, según confirman varios empleados a Mediterráneo, se ha impuesto en las tareas de oficina, con personas teletrabajando desde la propia Onda o desde otras localidades de residencia de los empleados cuya sede de trabajo se ubica en Onda, y adonde no han podido desplazarse, como Burriana, Vila-real o Castelló.

Colabora con tu testimonio en 'Mediterráneo'

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

Noticias relacionadas

Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.