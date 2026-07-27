El puerto de Castellón, líder en España en crecimiento de mercancía general

La Autoridad Portuaria de Castellón consolida su tendencia al alza y se sitúa como el puerto del sistema portuario español que más crece en tráficos de mercancía general en el acumulado del año con un repunte del 57,7%.

La mejora de PortCastelló, según los últimos datos oficiales, contrasta con el retroceso del 0,4% contabilizado en el conjunto del sistema estatal. Este aumento permite al recinto castellonense cerrar el acumulado del ejercicio con un avance del 7,4% en su tráfico total de mercancías, una cifra que contrasta con el modesto 0,8% alcanzado por la media de los 46 puertos de interés general.

El liderazgo del puerto de Castellón en mercancía general viene impulsado de forma directa por el repunte de la mercancía general en contenedor, que escala un 55,4% (frente a la caída del 1,1% de la media nacional). Traducido a unidades de transporte, el movimiento aumenta un 43,6%, alejándose del 2,4% registrado por el conjunto de los puertos estatales.

Por su parte, el tráfico de graneles sólidos constata la reactivación del sector industrial y cerámico de la provincia de Castellón al crecer un 9,7%, mientras que la media del sistema nacional cae un 4%.

Misión en Egipto

La publicación de estos datos coincide con el cierre de la misión comercial e institucional desarrollada por PortCastelló en Egipto, orientada a consolidar alianzas logísticas, potenciar la conectividad directa y ampliar cuota de mercado en el norte de África y el Mediterráneo oriental.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado muy positivamente las cifras alcanzadas: "Convertirnos en el puerto del sistema estatal que más crece en mercancía general y avanzar a un ritmo del 7,4% confirma que la estrategia de diversificación, la agilidad en la gestión y la competitividad operativa de PortCastelló están dando resultados para la economía provincial y también para nuestro tejido empresarial", ha señalado.

En este sentido, Ibáñez ha destacado la vinculación de este crecimiento con las actuaciones en el exterior: "Conocer estas cifras tras nuestra misión comercial en Egipto refuerza nuestra hoja de ruta emprendida y demuestran que PortCastelló es una plataforma logística competitiva en costes y servicios para la importación y la exportación de nuestro hinterland".