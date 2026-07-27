El CSIC presta asesoramiento científico-técnico frente a los incendios forestales de Castellón

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se encuentra prestando asesoramiento científico-técnico experto a los incendios que afectan a la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, y a masas forestales de las provincias de Madrid, Toledo y Ávila. Respecto a estos últimos incendios, declarados emergencia de nivel nacional, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha participado en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias celebradas este fin de semana para coordinar las medidas frente al fuego.

El CSIC activó el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) el pasado viernes en respuesta a una petición de apoyo científico por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desarrollar labores de simulación de la evolución de los fuegos a través de modelos predictivos, el análisis de combustión de las copas de los árboles (intensidad, velocidad de propagación), la actualización automática del frente de llama mediante imágenes satelitales, así como en la obtención de imágenes con dron para colaborar en el seguimiento de la progresión y características de los frentes de fuego que más preocupan al operativo.

Institutos del CSIC involucrados en las labores frente a los incendios

Incendio y personal drones CSIC. / Mediterráneo

En estas tareas participa personal del grupo de drones del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), del Instituto de Ciencias Forestales del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (ICIFOR-INIA-CSIC), y del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, un instituto mixto del que, además del CSIC, forma parte la Universitat de València y la Generalitat Valenciana (CIDE-UV-GV); con el apoyo en la coordinación del Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

La coordinación del GADE la ha asumido Javier Madrigal, ingeniero de Montes e investigador del ICIFOR, además de coordinador de riesgos forestales del CSIC, con el apoyo de la responsable de emergencias del CSIC, Inés Galindo (IGME).

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La aprobación del Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) y la labor de asesoramiento científico se enmarcan en la actividad que desarrolla el CSIC orientada a contribuir a la definición de políticas basadas en la evidencia científica y servir de puente entre los centros de investigación, y los decisores políticos y la sociedad.