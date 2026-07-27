La Delegación de Gobierno insiste en que "no hay y no se observan" causas naturales en el fuego de Vall d'Uixó

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistido en que el Seprona continúa con "todas las investigaciones abiertas" para determinar las causas del incendio en la Vall d'Uixó, aunque ha apuntado que "no parece, no hay y no observamos que haya condiciones naturales meteorológicas" que hayan causado el siniestro.

Así lo ha manifestado la representante de la administración central a preguntas de los medios tras una nueva reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del fuego, que ha obligado a la evacuación de más de 16.000 personas y el confinamiento de unas 65.000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.

Bernabé ha puesto de manifiesto que "se han tomado algunas manifestaciones de posibles personas que pudieran dar testimonio de hechos sucedidos, pero todas las investigaciones están abiertas".

"Insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que podamos darles información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones", ha aseverado la delegada.

Pilar Bernabé ha hecho notar que "estos procedimientos son largos, no son fáciles, y, por lo tanto, además, está dentro del perímetro de un incendio activo y tenemos que dejar que la primera labor y la más importante es proteger los cascos urbanos las personas y por supuesto apagar el incendio".

No incidencias de pillajes o robos

Por otro lado, ha recalcado, en materia de seguridad, que los vecinos que han tenido que dejar de sus casas "tengan la garantía y la tranquilidad de que no ha habido ninguna incidencia en estos días que tenemos los municipios evacuados". "No ha habido incidencias que tengan que ver con pillajes ni robos de ningún tipo", ha subrayado.

En buenas manos

En este sentido, ha detallado que hay más de 20 patrullas de la Guardia Civil están trabajando en las labores de seguridad. "Y vamos a seguir haciéndolo todo el tiempo también para transmitir tranquilidad a las personas que han dejado su vivienda, que sepan que están en buenas manos", ha incidido.

Interrogada por un vídeo que circula en redes donde presuntamente se ve a una persona salir corriendo de una de las zonas del incendio, Pilar Bernabé ha recomendado informarse "siempre por las fuentes oficiales".

"Yo les estoy dando la información de la Guardia Civil, que es quien tiene la información veraz. Esta es otra de las cuestiones importantes que tienen que ver cuando estamos en una emergencia: combatimos el fuego, combatimos las causas naturales y a veces también combatimos la sobreinformación o la desinformación", ha razonado.