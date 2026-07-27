El incendio de la Vall d'Uixó arrasa ya 7.200 hectáreas con un perímetro de 67 kilómetros

El incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó y que en estos momentos continúa activo arrasa ya una 7.200 hectáreas y alcanza un perímetro aproximado de 67 kilómetros. Así lo ha manifestado este lunes el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras una nueva reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada.

En lo que respecta a la superficie y la evolución del incendio forestal, el titular de Emergencias ha recalcado que "se ha logrado durante esta noche contener la propagación y actualmente, si ayer estábamos hablando de 6.500 hectáreas, este lunes ha progresado unas 700 hectáreas más y estaríamos, preliminarmente, en 7.200 hectáreas afectadas, que equivale a aproximadamente 67 kilómetros de perímetro".

Ni estabilizado ni controlado

El conseller --quien ha subrayado que el fuego "está activo, ni está estabilizado ni controlado"-- ha comentado que "hay unas condiciones meteorológicas en las cuales podemos tener rachas de viento de hasta 30 k/h y esto ocasiona que, en algún momento, pueda haber una pavesa que salte y que se produzca un condado de incendio en otra zona".

Preocupa la zona de Eslida y el Montí

Particularmente, ha apostillado, "preocupa" ahora "la zona de Eslida y brotes por el Montí, por ejemplo, o la urbanización de Montserrat en Betxí, donde están actuando tanto medios aéreos como terrestres y también aquellos municipios donde puede ser que el fuego pueda afectar".

"Tenemos constantemente dispositivos terrestres para poder defender las viviendas", ha subrayado Valderrama, que ha valorado "la colaboración constante entre la Administración General de Estado, la Generalitat valenciana, los consorcios provinciales de las diputaciones y también los grandes ayuntamientos y de todos los servicios, la coordinación y colaboración que estamos manteniendo para esta extinción del incendio forestal".

Más de 400 efectivos terrestres

Igualmente, ha expresado el agradecimiento a la ciudadanía ante las medidas de evacuación y confinamiento, que se mantienen el día de hoy hasta las 23.59 en todos los municipios donde se han decretado. "Iremos evaluando periódicamente en el Cecopi si en alguno de ellos se puede regresar a los domicilios", ha apuntado.

Además, ha resaltado que "los efectivos están siempre dimensionados en base a las necesidades que tiene el incendio en todo momento". Hoy trabajan en las labores de extinción más de 400 efectivos terrestres y se a alcanzar más de 25 medios aéreos que van a estar actuando todo el día en el incendio forestal.

Evacuados y confinados

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido las palabras del conseller y ha enfatizado que "podemos decirle a la ciudadanía y a todos los vecinos y vecinas, a los más de 16.000 vecinos que han sido evacuados de sus localidades y también a las más de 65.000 personas que están confinadas en sus municipios, que tengan la garantía de que las administraciones estamos trabajando de forma coordinada en esta extinción del incendio".

Coordinación

"El Gobierno de España está al servicio de la dirección de la emergencia, de la Generalitat valenciana, para acometer todas y cada una de las tareas que está llevando a cabo en la extinción del incendio. Creo que esta es una reflexión importante y necesaria para poder también dar respuesta a muchas de las incertidumbres y de las preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía", ha defendido.

"Y es que sí, los gobiernos y las administraciones podemos y tenemos la capacidad de trabajar de forma coordinada bajo la dirección de la Generalitat, de los gobiernos autonómicos en las comunidades autónomas y el Gobierno de España responder con todas sus capacidades como estamos haciendo hoy aquí en la Comunitat Valenciana", ha resuelto.