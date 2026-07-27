Incendio de la Vall d'Uixó: ¿Qué pasa con las citas médicas en la zona de Castellón afectada?

La comarca de la Plana Baixa de Castellón se ha visto gravemente afectada por el incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó y que mantiene este lunes a más de 16.000 personas de 18 municipios evacuadas y otras 65.000 de tres poblaciones confinadas.

Las autoridades recomiendan limitar al máximo los desplazamientos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. La Conselleria de Sanitat, en cuanto a la atención sanitaria, ha adoptado una serie de medidas.

Según han detallado, a lo largo de este lunes se remitirá un SMS a toda la población asignada del departamento de salud de la Plana, así como a la de Segorbe y Soneja, para informar de la reprogramación de todas las citas médicas de las personas que no puedan acudir a las mismas como consecuencia de la emergencia.

Fuentes del departamento autonómico han asegurado, no obstante, que el servicio de consultas externas del hospital de la Plana ha funcionado con normalidad. También lo ha hecho el centro de salud de Betxí, los de Onda I y Onda II o los de la Vall d'Uixó I y II.

Dispositivo en el puesto de mando y puntos de acogida

Además, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) ha desplegado un amplio dispositivo sanitario en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, con la movilización de un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB), dos Unidades de Soporte y Coordinación (USC) medicalizadas, una unidad de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de coordinación y comunicaciones y un vehículo de apoyo y logística.

Asimismo, se han reforzado los recursos asistenciales en los puntos de acogida para atender a las personas evacuadas y en los centros de salud, con el envío de siete unidades adicionales: un Soporte Vital Básico (SVB) en Nules, Estivella, Onda y Sagunt; una unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Onda; y dos unidades de Transporte No Asistido (TNA) en el Hospital de La Plana. El dispositivo cuenta también con otras 10 Unidades de Transporte No Asistido de los departamentos de Salud en prealerta por si fueran necesarias.

Respecto a las personas reubicadas en residencias, por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se ha atendido y trasladado a un total de 129 personas dependientes a los centros de Nules, Burriana, Segorbe, Gran Vía, Estivella, Cullera, Carlet, El Pinar y Vila-real, además del hospital de la Plana y el Hospital de la Magdalena, en Castelló de la Plana.