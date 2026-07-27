Incendio de la Vall d'Uixó: la guía de Sanitat para protegerse frente al humo

Los incendios forestales pueden afectar a la salud de la población no solo en las zonas próximas al fuego, sino también a varios kilómetros de distancia, debido a la dispersión del humo y de las partículas contaminantes transportadas por el viento. Esta amenaza, de hecho, ha obligado a confinar a los vecinos de diversos municipios por el incendio declarado en la Vall d'Uixó.

Según detallan desde la Conselleria de Sanitat, el humo generado por los incendios contiene una mezcla de gases y partículas finas que pueden irritar los ojos y las vías respiratorias y agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes. Asimismo, la deposición de cenizas puede afectar temporalmente al entorno, a los alimentos y, en determinadas circunstancias, al abastecimiento de agua.

Con el fin de reducir los riesgos para la salud, la Dirección General de Salud Pública recomienda seguir las siguientes medidas mientras persista la presencia de humo o las autoridades competentes indiquen que la calidad del aire se encuentra afectada:

Recomendaciones para reducir la exposición al humo

Mientras exista presencia de humo:

Permanecer el mayor tiempo posible en espacios interiores, procurando mantener el aire interior lo más limpio posible.

procurando mantener el aire interior lo más limpio posible. Mantener cerradas puertas y ventanas.

Cerrar, siempre que sea posible, cualquier otra entrada de aire procedente del exterior (chimeneas, campanas extractoras, rejillas de ventilación u otros sistemas de renovación de aire) para evitar la entrada de humo.

(chimeneas, campanas extractoras, rejillas de ventilación u otros sistemas de renovación de aire) para evitar la entrada de humo. Si se utiliza aire acondicionado o climatización, mantener el sistema en modo recirculación , evitando la entrada de aire exterior siempre que el equipo lo permita.

, evitando la entrada de aire exterior siempre que el equipo lo permita. Reducir las fuentes de contaminación del aire interior, evitando fumar, utilizar aparatos de combustión, braseros, velas, incienso u otras actividades que generen humo o partículas en suspensión.

evitando fumar, utilizar aparatos de combustión, braseros, velas, incienso u otras actividades que generen humo o partículas en suspensión. Reducir la actividad física intensa, tanto en exteriores como en interiores, ya que aumenta la cantidad de aire inhalado y, con ello, la exposición a los contaminantes presentes en el humo.

Si resulta imprescindible permanecer en el exterior, se recomienda utilizar una mascarilla autofiltrante FFP2, correctamente ajustada al rostro. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de tela o los pañuelos no proporcionan una protección adecuada frente a las partículas presentes en el humo.

Las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deberán seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios responsables de su seguimiento y mantener disponible la medicación prescrita, especialmente la medicación inhalada en el caso de las personas asmáticas.

Recomendaciones en el domicilio

Cuando exista presencia de cenizas:

Limpie las superficies utilizando un paño húmedo.

utilizando un paño húmedo. Humedezca previamente el suelo a ntes de barrer para evitar que las partículas finas vuelvan a quedar suspendidas en el aire.

ntes de barrer para evitar que las partículas finas vuelvan a quedar suspendidas en el aire. Utilice una mascarilla FFP2 durante las tareas de limpieza cuando exista una acumulación importante de cenizas.

durante las tareas de limpieza cuando exista una acumulación importante de cenizas. Lávese las manos una vez finalizadas las tareas de limpieza.

una vez finalizadas las tareas de limpieza. Una vez desaparezca la presencia de humo, ventile adecuadamente la vivienda.

Agua de consumo y alimentos

Como medida de precaución:

Siga las indicaciones que puedan emitirse respecto al abastecimiento de agua en las zonas afectadas.

que puedan emitirse respecto al abastecimiento de agua en las zonas afectadas. No consuma alimentos sin envasar q ue hayan estado expuestos directamente al humo o a las cenizas.

ue hayan estado expuestos directamente al humo o a las cenizas. Lave cuidadosamente con agua potable las frutas y verduras antes de su consumo.

con agua potable las frutas y verduras antes de su consumo. Limpie los envases antes de abrirlos cuando hayan estado expuestos al humo o a las cenizas.

antes de abrirlos cuando hayan estado expuestos al humo o a las cenizas. Deseche aquellos alimentos que presenten contaminación visible por cenizas o cuyo envase haya perdido su estanqueidad.

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Con todo, desde Sanitat recuerdan la importancia de seguir en todo momento la información y las indicaciones emitidas por los servicios de emergencia y por las autoridades competentes para prevenir al máximo cualquier afección.