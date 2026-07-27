Solidaridad ante el incendio: «Ofrezco alojamiento y transporte para sacar a los animales si hace falta»

La ola de solidaridad que ha despertado el incendio de la Vall d’Uixó declarado el sábado también se ha extendido al bienestar animal. Entre las personas que se han movilizado se encuentra Nuria Sánchez, una vecina de Oropesa del Mar que ha puesto a disposición de los propietarios de animales sus instalaciones y un vehículo de transporte para facilitar evacuaciones y acogidas temporales.

La iniciativa, difundida a través de redes sociales, ha permitido ya colaborar en el traslado de varios animales procedentes de municipios como Suera y Onda. Aunque los caballos que ayudaron a evacuar han sido reubicados posteriormente en centros más cercanos a la zona afectada, actualmente Nuria mantiene bajo su cuidado a dos cabritas que fueron trasladadas de forma preventiva. “La chica fue muy previsora y las trajo enseguida, por eso están en buenas condiciones”, explica.

Imagen de la reubiación de caballos por prevención del incendio. / Mediterráneo

No todas las intervenciones han sido igual de sencillas. Una de las más complicadas tuvo lugar durante la noche en Suera, cuando su padre tuvo que desplazarse con un remolque hasta la zona de monte para rescatar a dos yeguas. “Fuimos sobre las doce de la noche y costó una hora meterlas en el transporte porque estaban muy asustadas por el humo”, recuerda. Afortunadamente, los animales no llegaron a sufrir daños por las llamas ni por la inhalación de humo.

Desde su finca en Oropesa del Mar, Nuria dispone de ocho cuadras interiores para albergar caballos, burros, cabras y otros animales estabulados, además de varios paddocks exteriores con espacio suficiente para acoger más animales si fuera necesario.

Nuria Sánchez, vecina que ofrece ayuda a los animales durante el incendio. / Mediterráneo

Una movilización espectacular

Pese a la gravedad de la situación, destaca la enorme respuesta ciudadana que se está produciendo. “Está habiendo una movilización espectacular. Muchas veces llegamos a un aviso y ya hay otras personas con remolques ayudando”, señala. Además de particulares, explica que también participan colectivos como la Federación Hípica de la Comunitat Valenciana y diferentes grupos de voluntarios especializados en el rescate de animales.

Mientras el incendio continúa activo, Nuria mantiene su ofrecimiento para cualquier persona que necesite ayuda. “Ofrezco alojamiento y transporte. Podemos desplazarnos donde haga falta para ayudar a sacar a los animales si es necesario”, concluye. Para su ayuda, se puede contactar al número de teléfono +34 616 48 38 58.