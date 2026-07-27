El tiempo da una pequeña oportunidad al incendio de la Vall d’Uixó

El pasado sábado 25, se declaró un incendio en el término municipal de la Vall d'Uixó que ha obligado a desalojar a miles de personas y ha provocado numerosos cortes en carreteras. El fuego continúa activo y en las labores de extinción participan ya 30 medios aéreos. Los últimos datos facilitados por Juan Carlos Valderrama, consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana, apuntan a más de 7.000 hectáreas calcinadas.

La situación meteorológica condiciona en gran medida los trabajos de extinción. Durante las próximas horas, se esperan ligeros cambios en el tiempo que podrán influir en la evolución del incendio y en la actuación de los equipos desplegados.

Rachas de viento

Al igual que durante el fin de semana, el viento continúa soplando en la provincia. Aunque las condiciones meteorológicas son algo más favorables que en jornadas anteriores, durante este lunes seguirá entrando viento de sureste y de sur, lo que puede dificultar las labores de extinción.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este mediodía la entrada de brisa, que podría refrescar ligeramente el ambiente y aumentar los niveles de humedad. Además, esta situación favorecerá la formación de una inversión térmica por debajo de 1.500 metros. Este fenómeno supone la formación de una capa de aire estable que actúa como "tapadera", frenando el ascenso de humo y de aire caliente. Generalmente, puede provocar que el incendio tenga menos desarrollo vertical y un comportamiento más contenido lo que facilitaría las labores de extinción.

Momento clave

Aun así, según el meteorólogo Jorge Olcina, en esta ocasión la inversión térmica no será determinante debido a la magnitud que presenta el incendio en la Serra d'Espadà. Por ello, los equipos de extinción deberán aprovechar los momentos en los que las condiciones meteorológicas sean más favorables para actuar sobre los diferentes focos. Según Olcina, esto podría producirse entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, cuando se espera una ventana en la que el viento se calmará.

Previsión para mañana martes

De cara a mañana la provincia vivirá una jornada marcada por la estabilidad. Los modelos pronostican cielos despejados, ausencia de nubosidad y un ambiente plenamente veraniego. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores similares a los registrados durante las últimas jornadas. Las máximas rondarán los 32 grados y podrán alcanzar los 34 en algunos puntos del territorio.

Para los próximos días, los modelos ya advierten de un nuevo repunte de las temperaturas. Se espera la entrada de una nueva masa de aire de origen sahariano en todo el territorio peninsular, lo que volverá a traer el calor intenso, no solo durante el día sino también durante la noche. Por ello, el meteorólogo Olcina señala que será clave avanzar en la extinción del incendio que afecta a varios municipios de la provincia, antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a empeorar.

Sigue toda la información del incendio en directo aquí.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de cara a los próximos días según Aemet: