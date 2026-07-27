La UJI activa un servicio de acompañamiento psicológico para los estudiantes afectados por el incendio de la Vall d'Uixó
La Universitat Jaume I ha habilitado un canal de correo electrónico para que los estudiantes afectados puedan solicitar ayuda emocional ante la emergencia
La Universitat Jaume I (UJI) ha puesto a disposición del estudiantado afectado por el incendio declarado en la Vall d'Uixó un servicio de acompañamiento psicológico. El rector de la UJI, Jesús Lancis, ha remitido un escrito para trasladar al alumnado, en nombre de la Universitat Jaume I y en el suyo propio, su más profunda consternación por el incendio declarado en la localidad de la Plana Baixa, que ha obligado a evacuar y confinar a varias poblaciones y que afecta también al Parque Natural de la Serra d'Espadà.
"En estos momentos especialmente difíciles, queremos trasladar todo nuestro apoyo y afecto al estudiantado y a sus familias que se hayan visto afectadas directamente por el incendio, las evacuaciones o los confinamientos, así como a todas las personas que viven con preocupación e incertidumbre la evolución de la emergencia", ha declarado el rector.
Servicio de acompañamiento psicológico
La UJI pone a disposición de las personas afectadas un servicio de acompañamiento psicológico, consciente del impacto emocional que una situación como esta puede comportar. Para solicitar este apoyo o realizar cualquier consulta relacionada, pueden dirigirse a apsic@uji.es.
El campus, al servicio de las víctimas
Así mismo, ha informado que mantienen el contacto con las autoridades por si hay que hacer uso de alguna instalación del campus para colaborar en las tareas necesarias en estos momentos.
El rector confía en que la evolución del incendio permita el control y la extinción lo antes posible. Mientras tanto, piden seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
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