Los vecinos de La Vall d'Uixó evacuados por el incendio ya pueden regresar a sus casas, aunque el confinamiento sigue activo
La Generalitat autoriza el retorno inmediato de 6.020 desalojados de cuatro barrios, mientras se mantienen las restricciones laborales y de movilidad en la zona afectada por el fuego
El incendio forestal de La Vall d’Uixó empieza a ofrecer datos para la esperanza dentro de la gravedad de la emergencia. La alcaldesa de la localidad, Tania Baños, ha comunicado la mejor noticia tras días de extrema incertidumbre: los vecinos que habían sido evacuados de sus viviendas por la amenaza directa de las llamas ya pueden regresar a sus hogares de forma inmediata.
En concreto, la Generalitat Valenciana ha autorizado la vuelta a sus domicilios de los residentes en los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant de Josep. Esta medida afecta a un total de 6.020 vecinos y vecinas que se encontraban desalojados. "Podem tornar tots i totes a casa", ha remarcado la primera edil, celebrando el retorno de las familias a sus viviendas.
A pesar de esta buena noticia, las autoridades insisten en que la cautela debe seguir siendo la norma. Se mantiene el confinamiento de la totalidad de la localidad de La Vall d’Uixó hasta las 08:00 horas del 28 de julio. Salvo que se emita una orden en contrario, a partir de esa hora se podrá ir recuperando paulatinamente la vida normal. Por su parte, en el resto de municipios afectados por el incendio, las medidas de evacuación y confinamiento continuarán vigentes hasta las 23:59 horas del 28 de julio.
Restricciones laborales e incivismo en la emergencia
El impacto del fuego en la comarca ha obligado a adoptar decisiones drásticas para priorizar la seguridad y la extinción. El confinamiento decretado por la Generalitat ha paralizado la actividad laboral y comercial no esencial en La Vall d'Uixó, Onda y Betxí. Se han cerrado instalaciones municipales, comercios y empresas, exceptuando los servicios indispensables como sanidad, alimentación, seguridad, emergencias y medios de comunicación.
Paralelamente, los responsables políticos han tenido que reiterar los llamamientos a la responsabilidad ciudadana ante el comportamiento de personas que han desoído las órdenes de seguridad, obligando a las fuerzas del orden a desviar efectivos de la propia emergencia. La alcaldesa Tania Baños ha pedido mantener la empatía y la colaboración para despejar las vías y facilitar la labor de los servicios de extinción.
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