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La alcaldesa de la Vall hace un llamamiento para "no subir a la montaña" todavía

Tania Baños pide paciencia y recuerda que la prioridad es la extinción total del incendio forestal

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, con los medios de emergencias

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, con los medios de emergencias / Facebook

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

La Vall d'Uixó

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha hecho un llamamiento este martes a los vecinos de la ciudad para permanecer fuera de las montañas del término municipal, puesto que el incendio sigue activo y la prioridad es extinguirlo. «Por el momento no será posible acceder a las montañas del término municipal por una cuestión de seguridad. Pedimos a la ciudadanía que, de momento, no se acerque a las zonas de montaña», ha explicado Baños en declaraciones a los medios de comunicación al mediodía del cuarto día de incendio forestal.

Esta comunicación del Ayuntamiento de la Vall llega después de que haya circulado por redes y grupos vecinales una campaña de origen desconocido para subir desde ya a la montaña para realizar limpiezas y reconstruir el monte de manera voluntaria. Pero Baños recalca que esto no es posible todavía porque, aunque la situación desde el núcleo urbano de la Vall parezca mejor, el fuego sigue activo.

Cabe recordar que este mismo martes a las 8.00 horas finalizó el confinamiento de la Vall d'Uixó y que los evacuados de los cuatro barrios más afectados pueden volver ya a sus casas desde el lunes a las 20.00 horas. Muchas de las montañas de la Vall han quedado por completo calcinadas, una escena que los vecinos tan solo han podido ver bien a partir de esta mañana.

Solidaridad con el resto de afectados

«No podemos pensar que, como el incendio ya no está en nuestro municipio, podemos dejar de lado al resto de poblaciones. Tenemos que ser solidarios y entender que todos los esfuerzos deben centrarse ahora en extinguir los focos que continúan activos. La emergencia no habrá terminado hasta que el incendio esté completamente apagado», ha aseverado Baños.

Asimismo, y según otras fuentes consultadas, en los incendios hay que hacer una evaluación de daños. Esa investigación forense, que llevará a cargo el Seprona de la Guardia Civil, no será correcta si la escena está alterada respecto a como la dejó el incendio.

La Policía Local ha recibido numerosas llamadas de gente que quiere ir a la montaña a actuar o para comprobar el estado de casetas de su propiedad, ha confirmado la alcaldesa. Sin embargo, el consistorio ha consultado con la dirección de la emergencia, a cargo de la Generalitat, y la conclusión ha sido que no se puede acceder “por el momento”.

"Ya tendremos tiempo para la reconstrucción"

La primera edil vallera entiende que «hay muchas personas dispuestas a colaborar, pero esa ayuda deberá organizarse cuando llegue el momento adecuado», por lo que ha pedido “paciencia” a aquellos que quieran acceder a realizar labores voluntarias.

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«Ya tendremos tiempo de hablar de la reconstrucción de la montaña y de trabajar para que vuelva a estar verde La reconstrucción se hará de forma coordinada, uniendo la parte técnica y la participación de la sociedad civil», ha concluido Baños.

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