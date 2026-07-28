Amazon o empresas del sector cerámico de Castellón, paralizadas por el incendio de la Vall d'Uixó

El incendio declarado en la Vall d'Uixó y que se extiende, por ahora sin control, por la comarca de la Plana Baixa está teniendo efectos devastadores para el entorno de la Serra d'Espadà, a la vez que impacta directamente sobre la industria, la logística o el campo.

Multitud de empresas se han visto obligadas a bajar la persiana por encontrarse en los municipios desalojados o en los que se han decretado confinamientos para proteger a la población de la amenaza del humo.

Impacto de los desplazamientos

Además de peluquerías, tiendas de ropa, restaurantes o talleres, la producción se ha visto afectada en numerosas firmas del sector cerámico, el clúster puntero de la provincia, pues la comarca concentra gran parte de esta actividad. Tal y como confirmaron desde la patronal Ascer, "están afectando la producción y cargas de las empresas, tanto de las que se encuentran en municipios confinados como las que están fuera de ellos por el impacto en los trabajadores desplazados".

También se ha visto directamente frenada la actividad del centro logístico de Amazon en Onda. Aunque el centro no se ha visto afectado directamente por los incendios, fuentes de la compañía han confirmado a este diario que permanece cerrado siguiendo las recomendaciones de las autoridades, puesto que la población en la que se encuentra figura entre las localidades confinadas.

Ubicadas sobre un terreno de más de 58.000 metros cuadrados, las instalaciones del gigante logístico disponen de spacios dedicados a recepción, almacenaje y envío de productos. El centro apoya las operaciones de primera milla de Amazon en España y cuenta con capacidad para almacenar varios millones de unidades de producto de gran tamaño.