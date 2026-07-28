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El balance de los bienes afectados en el incendio de Castellón: fincas, edificaciones y parajes naturales

El Colegio de Registradores ha cruzado datos de la zona afectada y ha comunicado que ofrecerá de manera gratuita notas simples de dominio a los propietarios afectados

Terrenos afectados en la Vilavella.

Terrenos afectados en la Vilavella. / Manolo Nebot

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El Colegio de Registradores ha identificado 1.815 fincas registrales y 228 edificaciones afectadas, así como más de 6.000 hectáreas quemadas (oficialmente, son ya 8.500) en el incendio con origen en la Vall d'Uixó, en los términos de 13 municipios: Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Azuébar, Betxí, Chóvar, Eslida, Nules, Onda, Tales, la Vall d'Uixó y La Vilavella. Al respecto, han relatado que se trata de datos preliminares que se van actualizando y de ahí que no conste todavía la cifra actualizada de superficie co algún tipo de afección. Se captan vía satélite en la zona del perímetro con llamas.

El Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) se ha activado ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de Castellón, que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus. En la web se puede consultar las características de cada propiedad y fotografías, por emplazamiento.

Gratuidad de las notas simples

Desde el Colegio de Registradores han indicado que siguen actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitando a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones. El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio. Los damnificados pueden tramitar la nota en Ayuda afectados incendios.

Montes públicos en el foco

Los análisis realizados identifican, además, importantes afecciones medioambientales derivadas del incendio. En concreto, han resultado afectadas 261,28 hectáreas de Montes de Utilidad Pública, entre los que se encuentran Puntal del Aljibe, Bellota, Umbría de Castro, Barranc Roget, El Rodeno y El Castillo, Barranco del Carbón, Solana de la Mina y Tarraguán, todos ellos de elevado valor ambiental y forestal.

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Más de 1.600 hectáreas de espacios naturales protegidos

Asimismo, el incendio ha afectado a 1.692,11 hectáreas del Parque Natural de la Sierra d’Espadà y la Cueva Mina Virgen del Amparo, espacios naturales protegidos de elevado valor ambiental, lo que pone de manifiesto la magnitud del impacto ecológico ocasionado por el fuego.

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