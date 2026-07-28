CaixaBank lanza un amplio paquete de ayudas económicas para los afectados por los incendios

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para las personas afectadas por los devastadores incendios forestales que, durante las últimas semanas, están golpeando gravemente distintas zonas del territorio español.

Anticipo de indemnizaciones y financiación especial

Las ayudas permitirán, por un lado, anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras por pérdidas materiales, como vehículos o inmuebles. De esta forma, las familias y los negocios afectados podrán acceder con mayor rapidez a las compensaciones.

Por otro lado, la entidad facilitará financiación para las inversiones que necesiten las explotaciones agrarias y ganaderas con el objetivo de que puedan continuar desarrollando su actividad. Para ello, CaixaBank ha puesto en marcha una línea específica en condiciones especiales.

Microcréditos de hasta 50.000 euros

La entidad ha lanzado además una línea especial de microcréditos de emergencia, dirigida a autónomos y microempresas para cubrir las necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional y afrontar los gastos necesarios para mantener su actividad.

El importe máximo por operación asciende a 50.000 euros, con un plazo de devolución de hasta seis años y doce meses de carencia. Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

Ayudas para agricultores y ganaderos

CaixaBank también ha tenido en cuenta a los agricultores y ganaderos que han colaborado en las labores de extinción y que han sufrido graves daños en su maquinaria agrícola.

La entidad ha activado un préstamo de agroinversión sostenible destinado a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de tractores, cosechadoras y sistemas de riego afectados por el fuego.

Para resolver cualquier duda sobre la tramitación de estas ayudas o atender otras consultas, CaixaBank ha habilitado el teléfono 900 404 090.

"Queremos decirles que no están solos"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que la entidad es "plenamente consciente de la difícil situación a la que se enfrentan muchas familias, autónomos y pequeñas empresas como consecuencia de estos terribles incendios".

"Con este paquete de ayudas queremos facilitar soluciones ágiles que les permitan retomar su actividad y recuperar cuanto antes la normalidad, y queremos decirles que no están solos", ha señalado.

SegurCaixa Adeslas refuerza la atención

SegurCaixa Adeslas también se ha sumado al paquete de medidas y ha habilitado una línea telefónica exclusiva, el 900 103 500, para agilizar el contacto con la aseguradora.

La compañía ha reforzado además su centro de atención telefónica con un mayor número de gestores especializados y ha contactado de forma proactiva con los clientes de las zonas afectadas mediante el envío de mensajes SMS con el teléfono de atención preferente.

Seguimiento de la emergencia

CaixaBank mantiene un seguimiento permanente de la evolución de los incendios para identificar las necesidades que puedan surgir en los territorios afectados.

En función de la evolución de la emergencia, la entidad adaptará y ampliará las medidas de apoyo ya activadas con el objetivo de ofrecer una respuesta ágil y eficaz a particulares, empresas y colectivos afectados.

Con este conjunto de iniciativas, CaixaBank reafirma su compromiso de acompañar a las personas, empresas y territorios en situaciones de especial dificultad y contribuir a la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los incendios.

Resumen de las medidas adoptadas

Número de teléfono para clientes afectados: 900 404 090

Préstamos:

Líneas de financiación en condiciones especiales con hasta 12 meses de carencia, con el objetivo de ayudar en caso de que las explotaciones y cultivos hayan resultado dañados y también para anticipar ayudas e indemnizaciones que permitan rehabilitar los daños causados por los incendios.

Líneas de financiación de microcrédito de emergencia en condiciones especiales. Para un importe máximo de 50.000 euros hasta 6 años y con 12 meses de carencia.

Préstamos Agroinversión Sostenible. De hasta 150.000 euros para agricultores y ganaderos (autónomos y microempresas) y particulares con segunda actividad agraria.

SegurCaixa Adeslas

Noticias relacionadas