"Castellón puede marcar la diferencia con experiencias completas más allá del eclipse"

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto del 2026 ha disparado en Castellón las reservas y los precios de los alojamientos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo sitúa como el destino que más españoles, de los que tienen pensado desplazarse, elegirán para ver este fenómeno. Expertos como Miguel Ángel Hernández apuntan que la provincia no debe dejar pasar esta oportunidad. Director de Alianzas Estratégicas para HBX Group, firma que opera como una de las principales consultoras de negocio y ecosistemas tecnológicos del turismo global, es capaz de predecir tendencias de mercado y acelerar su transformación digital en 190 países.

-¿Qué condiciones hacen de Castellón un buen destino para observar el eclipse respecto a otros de España o del mundo?

-Desde una perspectiva de mercado, los grandes eventos astronómicos tienen la capacidad de convertir un destino en un foco de atracción a escala internacional, siempre que concurran tres factores: buenas condiciones para disfrutar del fenómeno, capacidad para recibir visitantes y una propuesta turística que vaya más allá del propio acontecimiento. En ese sentido, Castellón reúne atributos muy interesantes. Combina un entorno natural de gran valor con una oferta turística diversa y la posibilidad de ofrecer experiencias tanto en la costa como en el interior. Hoy el viajero no se desplaza únicamente para observar un eclipse; busca aprovechar ese viaje para descubrir un destino. Esa capacidad para construir una experiencia completa es la que puede marcar la diferencia de Castellón frente a otros lugares.

-¿Qué zonas de la provincia tendrán mejor visibilidad y menos contaminación lumínica?

-Serán los especialistas quienes lo determinen. Pero desde el punto de vista turístico, lo realmente interesante es que muchas de esas zonas coinciden con territorios del interior que cuentan con recursos naturales y paisajísticos de gran valor. Lo interesante es cómo ese recurso puede transformarse en una propuesta turística estructurada. Cuando un destino combina un recurso diferencial con alojamiento, actividades, restauración y una buena estrategia de promoción, aumenta significativamente su capacidad para atraer visitantes interesados en este tipo de experiencias.

-¿Cómo puede prepararse Castellón para convertir el eclipse en una oportunidad de posicionarse en astroturismo?

-El principal reto es pensar más allá del día del eclipse. Los destinos que mejor aprovechan este tipo de acontecimientos son aquellos que los utilizan como una palanca para construir posicionamiento a medio y largo plazo. Desde nuestra experiencia analizando tendencias de demanda turística, sabemos que la visibilidad inicial solo genera resultados sostenibles cuando existe una estrategia detrás. Eso implica diseñar producto turístico, coordinar a los distintos actores del destino y asegurar que esa oferta esté presente en los canales donde los viajeros buscan inspiración y realizan sus reservas. La tecnología también juega un papel importante. El análisis de datos permite identificar qué mercados muestran un mayor interés por este tipo de experiencias, cuándo comienzan a planificar sus viajes y cómo adaptar la comunicación para llegar a ellos en el momento adecuado.

Si un municipio del interior aprovecha y se posiciona podrá crear marca como destino astroturístico

-¿Qué impacto turístico y económico puede tener un fenómeno de este tipo en los municipios de interior?

-Este tipo de eventos puede tener un impacto que va mucho más allá de la ocupación durante unos días. Desde un punto de vista estratégico, representa una oportunidad para incorporar nuevos destinos al mapa turístico y diversificar los flujos de visitantes. Además del efecto directo sobre alojamientos, restauración o comercio local, existe un beneficio menos visible pero muy relevante: la notoriedad. Si un municipio aprovecha y consigue posicionarse como un referente para experiencias vinculadas a la observación del cielo o al turismo de naturaleza, puede seguir atrayendo visitantes mucho después de que el eclipse haya terminado. Ese es uno de los cambios que estamos viendo en el sector: los eventos funcionan cada vez más como catalizadores para construir marca de destino y generar demanda futura.

-¿Cómo son los astroturistas?

-Es un perfil muy alineado con algunas de las principales tendencias que observamos actualmente en la demanda turística. Suele tratarse de un viajero que planifica con antelación, busca experiencias auténticas y toma decisiones basadas en un interés muy concreto, más que en la popularidad del destino. También es un visitante que acostumbra a consumir una oferta más amplia durante su estancia. Además de la actividad principal, muestra interés por la gastronomía, el patrimonio, el turismo activo o las experiencias locales, lo que incrementa el valor que aporta al destino. Desde el punto de vista estratégico, es un perfil especialmente atractivo porque prioriza la calidad de la experiencia y suele estar dispuesto a desplazarse para vivir algo único. Esa es justo una de las grandes oportunidades que ofrece el astroturismo para muchos destinos españoles.