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Misión comercial a Egipto

El puerto de Castellón y el de Alejandría sellan un acuerdo para impulsar la llegada de cruceros

Ibáñez destaca las "oportunidades de cooperación" para potenciar el desarrollo del sector

La delegación castellonense visita las instalaciones de la terminal de cruceros de Alejandría, en Egipto.

La delegación castellonense visita las instalaciones de la terminal de cruceros de Alejandría, en Egipto. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castellón

La Autoridad Portuaria de Castellón y la de Alejandría (Egipto) han acordado establecer un marco de cooperación institucional para intercambiar buenas prácticas y experiencias operativas para impulsar el ámbito del turismo de cruceros.

Este acuerdo, fruto de la misión comercial a Egipto liderada por la Autoridad Portuaria en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, responde al interés directo mostrado por los responsables del recinto portuario egipcio en analizar las claves del modelo de gestión de PortCastelló que ha logrado, en muy poco tiempo, posicionarse en el sector de los cruceros de lujo y después de tener ya cerradas una veintena escalas para 2026 y 2027.

Intercambio de conocimiento

La propuesta se enmarca en la voluntad de construir una sólida alianza mediterránea basada en el intercambio de conocimiento, la innovación y la promoción conjunta de ambos destinos como escalas de referencia para la industria de cruceros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “existen importantes oportunidades de cooperación con el puerto de Alejandría para impulsar el desarrollo del sector de los cruceros y reforzar la conectividad entre ambas instituciones portuarias”.

Asimismo, Ibáñez ha señalado que con esta iniciativa el puerto de Castellón “apuesta por fortalecer la cooperación entre puertos mediterráneos y contribuir al desarrollo de una industria de cruceros más conectada, competitiva y sostenible, generando nuevas oportunidades para el crecimiento económico y turístico de ambas regiones”.

Alianza estratégica

En el marco de la alianza estratégica entre ambas instituciones en materia de cruceros, el acuerdo establece como principales líneas de colaboración el intercambio de buenas prácticas en la gestión de destinos de cruceros, la cooperación técnica entre las autoridades portuarias y la promoción conjunta en el marco de organizaciones internacionales como CLIA y MedCruise.

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Asimismo, contempla el intercambio de experiencias para mejorar la experiencia de los pasajeros, el desarrollo de estrategias de sostenibilidad aplicadas al turismo de cruceros, la colaboración en acciones de marketing y en el diseño de itinerarios turísticos, así como la organización de visitas e intercambios entre los equipos técnicos de ambos puertos.

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