Castellón roza los 12.000 vehículos de 'renting' gracias a las grandes empresas

Castellón roza los 12.000 vehículos de renting, la modalidad de alquiler a largo plazo, y lo hace gracias al tirón de las grandes empresas de la provincia, que incrementan su flota hasta un 30% en los primeros seis meses del 2026.

Los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) muestran que esta opción cobra fuerza a la hora de disponer de un vehículo en la provincia, aunque lo hace principalmente entre las mercantiles, pues todavía encuentra una barrera a la hora de crecer entre los particulares y autónomos.

Por encima de la Comunitat y España

En concreto, Castellón cerró el primer semestre con 11.919 vehículos de renting, un 11,87% más que el mismo periodo del año anterior, firmando así el mayor crecimiento de toda la Comunitat Valenciana. El repunte en la autonomía es del 3,11%, con un parque de 87.968 vehículos; mientras que en el conjunto de España la mejora queda en el 8,04%, con un total de 1.063.492 unidades.

La gran mayoría de esos vehículos de renting, unos 10.309, pertenecen a empresas. Las pequeñas incrementan su flota un 6,47% hasta los 3.046 vehículos. Las medianas se quedan prácticamente igual con 2.453 (-0,77%), mientras que las grandes disparan un 30,92% sus unidades, alcanzando las 4.810.

A la contra, los autónomos y particulares recortan un 2,25% las unidades de renting en sus manos, quedando en apenas 1.610 vehículos, lo que supone solo uno de cada siete de los que existen en estos momentos en la provincia.

"Castellón crece por encima de la Comunitat Valenciana y el conjunto de España" José-Martín Castro Acebes — Presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER)

El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes, destaca que el crecimiento en Castellón es "superior al registrado por la Comunitat Valenciana y por el conjunto de España".

"Un ejercicio más, el renting se consolida como una solución de movilidad para todo tipo de clientes", incide el máximo representante de la entidad, poniendo en valor la mejora que se produce en el segmento de las grandes empresas.

De esta forma, un total de 3.640 particulares, autónomos o empresas se decantan en estos momentos por la opción del renting para disponer de un vehículo, un 7,79% más que un año antes. Cada uno de ellos, de media, dispone de 3,27 unidades. De nuevo, en este otro indicador, las empresas son mayoría, al representar prácticamente seis de cada diez clientes.