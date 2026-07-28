La castellonense Intelier estrena hotel en València: así es Malvarrosa Plaza

La cadena castellonense Intelier se expande con la apertura oficial de su nuevo hotel en València, el Malvarrosa Plaza, un establecimiento que nace con la vocación de convertirse en un espacio donde la hospitalidad, la cultura mediterránea y la identidad valenciana se integran en una experiencia singular para visitantes nacionales e internacionales.

La puesta en marcha del establecimiento, de 4 estrellas superior con 170 habitaciones, supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Intelier y en su apuesta por València como destino de referencia tanto para el turismo vacacional como para el segmento urbano y experiencial.

"Intelier Malvarrosa Plaza es mucho más que un hotel. Es un homenaje a nuestra tierra, a nuestros artesanos y a nuestra cultura. Hemos querido crear un espacio auténtico, conectado con Valencia y capaz de ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia genuinamente mediterránea", ha afirmado Iker Llano, director de Intelier Hotels&Suites. "En definitiva, creemos que Intelier Malvarrosa Plaza reúne tres elementos fundamentales: excelencia hotelera, impacto positivo en el entorno y una experiencia auténtica", ha destacado.

Hall del nuevo establecimiento. / MEDITERRÁNEO

Ocupación al 80%

El hotel ha abierto sus puertas tras más de dos años de proceso de construcción. El proyecto ha estado ha estado cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mediante una subvención de 2,3 millones de euros. Pese a su estreno con la temporada estival ya arrancada, las cifras de ocupación para los próximos meses son muy positivas, con picos superiores al 80% en los días más señalados. Por otra parte, las previsiones de la compañía para los próximos meses son muy optimistas, con un ritmo de reservas que refleja la buena acogida del establecimiento y la fortaleza del destino, con un perfil de huésped predominante formado por familias y parejas de origen internacional.

Además de ampliar la oferta hotelera de calidad en la ciudad, este proyecto ha permitido la creación de más de 100 puestos de trabajo directos e indirectos, priorizando la contratación local y generando nuevas oportunidades profesionales vinculadas al turismo, la hostelería y los servicios. Una apuesta que refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social del territorio, poniendo en valor el talento de proximidad como uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Homenaje al territorio

El nuevo hotel, situado en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad y a pocos metros del mar, ha sido concebido como un proyecto que rinde homenaje al territorio, apostando por la colaboración con empresas, artesanos y profesionales valencianos en gran parte de su desarrollo.

El interiorismo ha sido desarrollado por Proyecto Singular, que ha planteado una interpretación contemporánea de la identidad valenciana, combinando tradición y modernidad a través de materiales, texturas y referencias locales para crear espacios cálidos, sensoriales y conectados con el entorno. Por su parte, Morph Studio firma el proyecto arquitectónico, donde la fluidez del mar inspira un diseño que contribuye a la regeneración urbana y pone en valor las cubiertas como espacios clave del edificio.

Habitación del hotel recién estrenado en València. / MEDITERRÁNEO

Responsabilidad ambiental

El compromiso con la sostenibilidad es otro de los pilares del Malvarrosa Plaza. El edificio ha sido concebido bajo criterios avanzados de eficiencia y responsabilidad ambiental, y cuenta con las certificaciones DGNB en categoría Gold y BREEAM en categoría Excepcional, dos de las distinciones más exigentes en materia de construcción sostenible que sitúan al nuevo hotel entre los proyectos más avanzados del sector. La apuesta por la eficiencia, el uso responsable de los recursos y la reducción del impacto ambiental forma parte de la estrategia de turismo responsable de Intelier, orientada a generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Desde su diseño interior hasta los elementos decorativos que dan personalidad a cada estancia, Intelier Malvarrosa Plaza refleja el compromiso de la compañía con la promoción del talento local y la puesta en valor de la tradición artesana valenciana. La mayoría de los proveedores que han participado en la construcción, equipamiento y decoración del establecimiento son empresas de la Comunitat Valenciana, contribuyendo así a generar riqueza y actividad económica en el entorno.

Uno de los elementos más representativos del hotel preside la escalera principal, con una composición lumínica creada por el reconocido artista fallero Manolo García. Elaboradas con ‘varetas’ de madera, estas lámparas han sido diseñadas expresamente para el establecimiento y constituyen una pieza artística única que conecta la tradición festiva valenciana con una propuesta contemporánea y elegante.

Terraza rooftop del Malvarrosa Plaza. / MEDITERRÁNEO

Sello valenciano

La presencia de la artesanía valenciana se extiende a todo el edificio a través de los alicatados realizados con cerámica de Manises. La escultora valenciana Amparo Carbonell, primera mujer escultora académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, ha creado una colección exclusiva de platos artísticos que decoran las paredes incorporando una dimensión cultural y artística que refuerza la personalidad propia del establecimiento.

Junto al protagonismo del talento local, el proyecto también incorpora elementos de carácter internacional. Es el caso de las sombrillas que presiden la terraza rooftop del hotel, elaboradas artesanalmente en París por una firma reconocida por crear algunas de las icónicas sombrillas presentes en los exclusivos destinos de la costa amalfitana italiana.

La gastronomía también tendrá sello valenciano, con una propuesta gastronómica que estará liderada por Ricard Camarena con conceptos gastronómicos que se distribuirán por las diferentes zonas del hotel y las experiencias que completarán la oferta del alojamiento en las semanas posteriores a su apertura.