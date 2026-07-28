El CECOPI levanta el confinamiento en Onda y La Vilavella, mientras Artesa continúa evacuada

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado levantar el confinamiento preventivo para los municipios de Onda y La Vilavella a partir de las 00.00 horas de esta noche. En el caso de Onda, la medida se aplica de forma parcial, ya que la Urbanización Nueva Onda se mantiene confinada por recomendación de los bomberos. Por su parte, la pedanía de Artesa continúa evacuada hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

Conforme a la orden que publicará esta misma noche el Diario Oficial (DOGV), a partir de la jornada de mañana se reabrirán todos los edificios e instalaciones públicas, se reactivarán los servicios municipales habituales y se reanudará la actividad comercial y empresarial.

Llamamiento a la prudencia

A pesar de la flexibilización de las medidas de restricción, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha pedido a la ciudadanía no bajar la guardia. “Es momento de demostrar la máxima prudencia y responsabilidad individual y colectiva, ya que el incendio sigue activo y, bajo ningún concepto, debemos aproximarnos a la zona incendiada”, ha advertido la primera edil, recordando que es fundamental seguir cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias y preventivas ante la presencia de humo.

Imagen de este martes. / Mediterráneo

Asimismo, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso de la ciudad con las poblaciones colindantes que continúan afectadas por el fuego: “El pueblo de Onda queda a la entera disposición de nuestros pueblos hermanos que también estáis sufriendo las consecuencias del incendio. Os acogemos y os ayudamos en todo lo que haga falta. Aquí tenéis una mano amiga y vuestros vecinos están siempre muy bien cuidados”.

Mensaje de esperanza

Respecto al impacto del incendio en el entorno natural, la alcaldesa ha expresado el sentir general del municipio ante los daños sufridos en el paraje de la Serra d’Espadà. “La realidad es dura. El Montí se quema y a todos los ondenses nos duele el corazón”, ha manifestado.

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No obstante, ha querido trasladar un mensaje de balance y esperanza de cara a la evolución de los trabajos de extinción: “La nota positiva es que tenemos a los mejores profesionales luchando contra el monstruo del incendio. Onda superará esta catástrofe, como siempre hemos hecho, y el verde volverá a brotar en nuestra Serra d’Espadà”.

En Directo

Pablo Ramón Ochoa El incendio alcanza las 10.000 hectáreas y permite levantar confinamientos El incendio forestal de la Vall d’Uixó ha quemado ya 10.000 hectáreas y tiene un perímetro de 75 kilómetros. La evolución favorable ha permitido levantar el confinamiento en la Vilavella y en casi toda Onda, salvo Nueva Onda y Artesa. En Betxí, la medida se mantiene únicamente en tres urbanizaciones. El conseller Juan Carlos Valderrama ha destacado la mejor evolución del fuego, aunque el operativo continúa vigilando los puntos más sensibles. En Castellón permanecen cortadas por los incendios ocho carreteras en Aín, Caudiel, Tales, l’Alcúdia de Veo, Eslida, Nules y la Vall d’Uixó.

El Gobierno suspende los plazos judiciales en las zonas afectadas por los incendios El Consejo de Ministros ha suspendido los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en siete partidos judiciales afectados por los incendios forestales, entre ellos el de Nules. La medida pretende evitar que la emergencia perjudique a ciudadanos, empresas y profesionales en sus procedimientos judiciales. La suspensión no se aplicará a las actuaciones urgentes, como la protección de menores, los procedimientos penales prioritarios o la tutela de derechos fundamentales. La norma también amplía determinados plazos concursales y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Marta Solsona Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara / @gsxdrones Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara La situación en Onda continúa siendo especialmente delicada en la segunda jornada de confinamiento decretada por el incendio forestal de la Plana Baixa. El fuego permanece activo en la zona del Montí, donde desde ayer trabajan de forma ininterrumpida numerosos medios terrestres y aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Pablo Ramón Ochoa El alcalde de Artana dice que «se está trabajando bien» en el rebrote «Sabemos que hay un rebrote y confiamos en que los profesionales podrán hacerse con él», ha dicho, en declaraciones a Mediterráneo, el alcalde en funciones de Artana, Benjamín Villalba. «Los medios están trabajando y están trabajando bien», ha insistido. Villalba ha lamentado que «desgraciadamente, las cosas se hacen muy largas» tras cuatro días de incendio forestal en la Vall d’Uixó, pero ha destacado que Artana recuperará sus montes y que «lo importante es que no ha afectado a las casas».