Continúan cortadas ocho carreteras por el avance del incendio forestal
Ocho carreteras cercanas a las zonas afectadas por el fuego continúan cortadas al tráfico según informes de la Dirección General de Tráfico
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Tras el incendio forestal originado en la Vall d'Uixó, que ya ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar de forma preventiva a unas 10.000 personas, la situación empieza a mostrar signos de mejoría. A primera hora de esta mañana se ha levantado el confinamiento en toda la Vall d'Uixó tras la favorable evolución del incendio forestal declarado este sábado.
Sin embargo, según la DGT e informes del Equipo de Voluntarios Digitales en Emergencias (VOST Comunitat Valenciana), varios tramos de ocho carreteras cercanas a las zonas afectadas por el fuego continúan cerrados al tráfico.
Carreteras cortadas y afecciones al tráfico
Estas son las carreteras afectadas por el incendio forestal:
CV-200
- Almedíjar - Aín (km 8 - 19): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-203
- Ayódar - Caudiel (km 0 - 29.3): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-205
- Tales - Fuentes de Ayódar (km 0 - 16.9): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-215
- Algimia de Almonacid - Alcúdia de Veo (km 0 - 10.7): Incendio, Sentido decreciente, Carril cortado
CV-219
- Chóvar - Eslida (km 0 - 13.6): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-223
- Nules - Onda (km 0 - 32): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-230
- Azuébar - la Vall d’Uixó (km 6 - 19): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
CV-2261
- La Vall d’Uixó (km 0): Incendio, Ambos sentidos, Carretera cortada
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