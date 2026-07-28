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Continúan cortadas ocho carreteras por el avance del incendio forestal

Ocho carreteras cercanas a las zonas afectadas por el fuego continúan cortadas al tráfico según informes de la Dirección General de Tráfico

Imagen del incendio.

Imagen del incendio. / Plan Infoca

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Adriana James

Adriana James

Tras el incendio forestal originado en la Vall d'Uixó, que ya ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar de forma preventiva a unas 10.000 personas, la situación empieza a mostrar signos de mejoría. A primera hora de esta mañana se ha levantado el confinamiento en toda la Vall d'Uixó tras la favorable evolución del incendio forestal declarado este sábado.

Sin embargo, según la DGT e informes del Equipo de Voluntarios Digitales en Emergencias (VOST Comunitat Valenciana), varios tramos de ocho carreteras cercanas a las zonas afectadas por el fuego continúan cerrados al tráfico.

Carreteras cortadas y afecciones al tráfico

Estas son las carreteras afectadas por el incendio forestal:

CV-200

  • Almedíjar - Aín (km 8 - 19): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

CV-203

  • Ayódar - Caudiel (km 0 - 29.3): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

CV-205

  • Tales - Fuentes de Ayódar (km 0 - 16.9): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

CV-215

  • Algimia de Almonacid - Alcúdia de Veo (km 0 - 10.7): Incendio, Sentido decreciente, Carril cortado

CV-219

  • Chóvar - Eslida (km 0 - 13.6): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

CV-223

  • Nules - Onda (km 0 - 32): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

CV-230

  • Azuébar - la Vall d’Uixó (km 6 - 19): Incendio, Ambos sentidosCarretera cortada

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