La cuarta ola de calor amenaza la extinción del incendio de la Vall d’Uixó

La entrada de una masa de aire fresco puso la semana pasada fin a la tercera ola de calor que, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), dejó temperaturas de hasta 40 grados en Castellón. Ahora, tras el breve respiro térmico vivido el pasado fin de semana, una masa de aire cálido amenaza con disparar los termómetros en todo el territorio peninsular.

Los modelos advierten que en los próximos días se va a producir una secuencia de dorsales que afectará a la península y que provocará un ascenso progresivo de las temperaturas, tanto por el día como por la noche. Esto dificultará las labores de extinción de los incendios forestales que continúan activos, como el de la Vall d'Uixó.

Cuarta ola de calor

A partir de mañana miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera la entrada de una nueva masa de aire cálida que disparará los termómetros de toda la península. Se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas hasta valores muy elevados desde este miércoles hasta el próximo domingo. De momento, en la provincia de Castellón no hay ninguna alerta activa por altas temperaturas, sin embargo habrá que seguir pendiente del mercurio.

Incendio en la Vall d'Uixó

El incendio forestal que afecta a la Serra d'Espadà continúa en fase de extinción y deja ya 8.500 hectáreas calcinadas. Por el momento, se mantienen ocho carreteras cortadas y cerca de 10.000 personas siguen evacuadas, después de que otras 6.000 pudieran regresar a sus casas la pasada noche.

Durante la noche de este lunes, las condiciones meteorológicas fueron más favorables para los trabajos de extinción. Los equipos desplegados aprovecharon las brisas de tierra flojas y los niveles altos de humedad para continuar avanzando en el control del incendio.

Jornada clave

Con la entrada de una masa de aire cálido, las labores de extinción en la zona de la Vall d'Uixó podrían complicarse. Las altas temperaturas, junto al viento de componente sur y los bajos niveles de humedad, dificultarán el trabajo de los profesionales. Por ello, el meteorólogo Jorge Olcina advierte de la importancia de aprovechar las ventanas meteorológicas más favorables para intentar contener, sofocar o incluso extinguir el fuego cuanto antes. Según el experto, la jornada de hoy puede ser clave antes de que las condiciones vuelvan a empeorar.

Riesgo extremo

El calor intenso y la ausencia de precipitaciones contribuirán a resecar todavía más la vegetación por lo que el peligro de incendio continuará siendo muy alto. Así, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el nivel extremo de riesgo de incendio forestal en toda la Comunitat Valenciana. Los expertos piden extremar las precauciones durante las jornadas de ola de calor, prestar especial atención a las personas vulnerables y avisar de inmediato ante cualquier señal de humo o fuego.

Previsión para mañana miércoles

Para mañana, los modelos esperan un ligero ascenso de las temperaturas, que se mantendrán por encima de los 30 grados en casi toda la provincia. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana miércoles:

Zorita del Maestrazgo : 35 grados

: 35 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Atzeneta del Maestrat : 34 grados

: 34 grados Azuébar : 33 grados

: 33 grados Bejís : 33 grados

: 33 grados Onda : 33 grados

: 33 grados L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Cinctorres: 33 grados

De cara a la noche también se mantendrá el calor intenso. Se espera que los termómetros de gran parte de la provincia alcancen valores tropicales, aunque varios puntos del interior se situarán por debajo de los 20 grados. En el litoral los valores serán ligeramente superiores, pudiendo alcanzar los 26 grados. A las altas temperaturas se le sumará la ausencia de precipitaciones y la llegada de polvo en suspensión.

Próximos días

Durante las próximas jornadas los modelos advierten del aumento de las máximas. Para este jueves se espera un ligero ascenso de las temperaturas que se situarán en torno a los 37 grados. Durante el resto de la semana, los termómetros de la provincia se mantendrán en valores similares y se espera un ligero repunte de cara al domingo.

Sigue toda la información del incendio en la Vall d'Uixó en directo aquí.

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Esta es la previsión para los próximos días según Aemet: