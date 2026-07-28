Huelga de autobuses en septiembre en Castellón si no mejoran los sueldos de los trabajadores

La provincia de Castellón se enfrenta a una posible huelga de autobuses en septiembre debido al bloqueo de la negociación del convenio colectivo, en la que los trabajadores reclaman una mejora salarial.

Los sindicatos CCOO y UGT han alertado este martes de que tras siete meses y ante las posiciones inmovilistas de la patronal del sector, consideran bloqueada la negociación y han lanzado un ultimátum a la patronal.

“Si la patronal del sector no se aviene a una revalorización salarial con incrementos razonables, garantizando el poder adquisitivo mediante clausulas de revisión salarial vinculada al IPC, así como a la mejora de determinados complementos, el conflicto estará servido, con un mes de septiembre de movilizaciones que afectará al transporte escolar en autocar, así como para el urbano y de línea en la provincia de Castellón”, sostienen.

Pendientes de una propuesta

La representación de los trabajadores apuntan que solo una propuesta por la parte empresarial, durante la primera semana de septiembre acorde a las demandas sindicales, podrá facilitar un acuerdo de convenio colectivo que permita evitar una huelga, que con sus actuales propuestas será "inevitable".

Además, los sindicatos hacen un llamamiento a las empresas del sector "para que asuman la responsabilidad social que conlleva gestionar un sector esencial tan vinculado a concesiones administrativas, transporte escolar, líneas interurbanas y urbanas, que permiten un servicio público que financiamos entre todos".

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"La ciudadanía no debería de verse perjudicada por su postura contraria a los intereses de las trabajadoras y trabajadores", sentencian.